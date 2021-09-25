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踩到臉書禁忌？28萬成員「彰化人大小事」被滅團

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
有28萬多名成員、彰化最大的臉書社團「彰化人大小事 」，被臉書以未遵守「社群守則」中有關規定，昨晚突然遭到停用，9年經營心血，恐怕化為烏有，讓成員們十分不捨。圖／翻攝自楊語弦臉書
有28萬多名成員、彰化最大的臉書社團「彰化人大小事 」，被臉書以未遵守「社群守則」中有關規定，昨晚突然遭到停用，9年經營心血，恐怕化為烏有，讓成員們十分不捨。圖／翻攝自楊語弦臉書

有28萬多名成員、彰化最大的臉書社群「彰化人大小事 」，被臉書以未遵守「社群守則」中有關規定，昨晚突然遭到停用，9年經營心血，恐怕化為烏有，讓成員們十分不捨，除了依臉書程序申復救回外，並呼籲成員們重新幫社團拉人回來，到今天上午已回來了3萬多人。

繼今年8月有40萬名會員的「新竹大小事」社團被滅團，「彰化人大小事」也步入後塵，讓管理員楊語弦十分納悶，到底是犯了臉書什麼禁忌，才被停用；有網友在她個人臉書中，稱最近湧入好多機器人帳號檢舉，懷疑可能因此遭到停用。

楊語弦說，「彰化人大小事 」對於po文的審核十分嚴格，也避免受政治左右，也保護個資，過去更經常投入公益活動，深獲口碑，並建立寶貴的資料，可說是步步為營，如今遭到滅團，當然會很捨不得。

有會員今天搜尋不到「彰化人大小事 」，還以為被踢了，更多人表達不捨，表示願意陪著「彰化人大小事」重起爐灶。由於臉書不乏與「彰化人大小事」同名社團，如今有28萬成員的「彰化人大小事 」消失了，讓原「彰化人大小事 」成員無所適從。

楊語弦說，「彰化人大小事」被滅團後，依臉書程序可以提申復，但難度很高，像「新竹大小事」迄今也未回復，於今，只能先透過「彰化人大小事 」廣告分社，呼籲原會員重新加入，重新壯大「彰化人大小事」，將來在po文及連結時，也會更加審慎。

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