南投客家人口占6分之1 客中有客成文化特色
客家人口占南投縣6分之1，大多是客家再移民族群，成為「客中有客」的文化特色，還發展出「搶成功」特色文化，也是南投縣從921地震陰霾重新站起的象徵，展現客家硬頸精神。南投縣文化今天舉辦南投學研討會，以客家為討論重點，作為南投客家文化保存與推廣、客語教育，以及產業發展規劃參考。
南投縣文化局長林榮森說，南投學研討會自2008年創辦至今，以南投縣文學為基礎，逐漸納入不同領域之族群、文化、藝術、產業及教育生態等議題，擴展南投學的研究領域與高度，藉由產官學界一起探討，激盪出更多南投未來發展方向及依據。
今年研討會以客家作為研討會主題，內容包括南投客家「族群與文化」及「產業與發展」二大議題，南投縣客家族群有8萬人，為全縣人口六分之一，許多人是再移民到南投定居，客語5種腔調包括四縣、海陸、大埔、饒平及詔安族裔，都在南投開枝散葉，呈現「客中有客」的多樣性特色與內涵，與桃竹苗及南部六堆客家庄不相同，成為一大特色。
會中提出有關兩大範疇之研究成果，包括南投客家地方社會議題討論、日治時期客家人口的分布與變遷外、客家文化生活環境營造計畫的分析，尚有客家信仰、客家地方旅遊、客家產業等議題，將成為南投客家文化保存與推廣、客語教育，共同擘化南投客家發展藍圖。
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