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房屋被劃入道路預定地 「整棟搬家」50公尺保全貌

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
張姓屋主房子剛好在139丙線道路中央，經縣府協調房屋遷移50公尺，不影響道路興建，房屋也完整保留。圖／南投縣政府提供
張姓屋主房子剛好在139丙線道路中央，經縣府協調房屋遷移50公尺，不影響道路興建，房屋也完整保留。圖／南投縣政府提供

南投市139丙線第二期道路新建工程正加緊趕工，但指標2.4公里處卻有一棟房屋正好在新建道路正中央，縣府與屋主多次協調後，屋主同意以移動方式將整棟房屋往東北方向移動50公尺避開車道，不但完整保存房屋，也讓道路工程能順利進行。

南投縣工務處長陳錫梧說，張姓屋主房子剛好在新建道路的正中央，經過多次協調後屋主同意採遷移方式辦理，除徵收補償金外，也協助他申購國產局的土地，在公共利益與民眾權益上取得平衡，所以才能看到在未損壞房屋構造下將整棟房屋搬移難得景象。

張姓屋主說，這棟房子是5年前興建並完成裝潢，當初得知政府徵收土地，準備興建道路，他實在捨不得辛苦蓋好的家被拆除，還好縣府多次協調和幫忙後，順利請到房屋遷移工程公司來幫他移動房子，大概移動40到50公尺遠，約要40個工作天，會稍微轉個15度角面向東北方，背靠新建道路。

陳錫梧說，139丙線道路新建工程，第一期南崗工業區工業北路區段至嶺興路口全長1.7公里已經完工；第二期則從嶺興路至樂利路，總長度1.48公里，工程經費3億3千多萬元，目前正在施工中，預計明年4月完工。

139丙線串連旺來產業園區和南崗工業區，並銜接南投交流道，可提升兩個產業園區交通便利，並減輕台三線交通尖峰時段承載壓力，未來工業區大型車輛可直接走139丙線到南投交流道，讓南投市的交通動線更完善。

張姓屋主房子剛好在139丙線道路中央，經縣府協調房屋遷移50公尺，不影響道路興建，房屋也完整保留。圖／南投縣政府提供
張姓屋主房子剛好在139丙線道路中央，經縣府協調房屋遷移50公尺，不影響道路興建，房屋也完整保留。圖／南投縣政府提供

台三線 補償金

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