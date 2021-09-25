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木板鋪面改混泥土 台中祥順東路自行車道提升騎乘安全

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
祥順東路自行車道平台改善前，底部作為橫梁支撐的木料支撐力下降，導致面層板材固定不易，鋪面持續有破損產生，影響自行車道用路人行車安全。圖／台中市交通局提供
祥順東路自行車道平台改善前，底部作為橫梁支撐的木料支撐力下降，導致面層板材固定不易，鋪面持續有破損產生，影響自行車道用路人行車安全。圖／台中市交通局提供

台中市祥順東路自行車道近太原路三段平台鋪面損壞，有行車安全問題，交通局考量整體安全性及後續維護成本後，決議將原木板鋪面改為混凝土鋪面，並將周邊設備重新整新，今年8月底完成，啟用1個多月，當地民眾好評，讓自行車騎乘環境安全再提升。

近年太平、北屯移入人口增加，加上台鐵車站、中捷綠線車站陸續啟用，騎乘自行車人口大增，清晨和夜晚常可見民眾騎單車運動，假日親子一起騎車更普遍。

交通局長葉昭甫表示，祥順東路自行車道近太原路三段平台，因底部作為橫梁支撐的木料支撐力下降，導致面層板材固定不易，鋪面持續有破損產生，影響自行車道用路人行車安全，民眾多次反映木棧平台損壞，有影響行駛安全之虞。

交通局希望有效解決損壞狀況，經評估後將原木板鋪面改為混凝土鋪面，增加耐用性及安全性，也降低後續維護成本，之後加強派員巡查，機在今年下半年度陸續改建祥順東路自行車道其他平台鋪面。

葉昭甫說，提升自行車騎乘環境，日前已將旱溪自行車道6處平台全數完成鋪面改善作業，這次祥順東路自行車道近太原路三段平台鋪面改善後，也可提供民眾安全的自行車使用環境，並能節省後續修繕維護費用。

自行車是低碳運具的一環，台中市也鼓勵民眾使用自行車通勤與休憩，除了持續改善市區自行車道環境，去年底也推動iBike倍增計畫，規劃三年內新增1000處YouBike2.0站點，並將原有iBike1.0站點全數升級，截至今年9月，既有1.0站點已全數與2.0共站，總站點數突破700站，進度較預期超前，可望提前達成全市1329站的目標，民眾借、還車更便利。

台中市祥順東路自行車道近太原路三段，因木板壞損，有安全疑慮，交通局原木板鋪面改為混凝土鋪面，今年8月底完成，啟用1個多月，當地民眾好評，圖／台中市交通局提供
台中市祥順東路自行車道近太原路三段，因木板壞損，有安全疑慮，交通局原木板鋪面改為混凝土鋪面，今年8月底完成，啟用1個多月，當地民眾好評，圖／台中市交通局提供

自行車 車道 台中市

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