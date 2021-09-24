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演戲拍影片做精油膏 廉政志工到彰化玩創客收穫多

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰、雲、嘉四縣市的廉政志工今天在彰化縣二林鎮慈恩庇護農場相見歡。記者簡慧珍／攝影
彰、雲、嘉四縣市的廉政志工今天在彰化縣二林鎮慈恩庇護農場相見歡。記者簡慧珍／攝影

廉政也要玩創客。來自彰、雲、嘉三縣市60名廉政志工，今天到彰化縣慈恩庇護農場，透過兒童戲劇表演、拍出校園工程最美角度影片等方式，精進廉政宣導技巧，下午用庇護農場種植的甘菊製作精油萬用膏，自用或當活動伴手禮兩相宜。

彰化縣政府政風處今天在二林鎮慈恩庇護農場，舉辦110年廉政志工跨區交流學習教育訓練，課程安排紮實又有別傳統「講光抄」，上午彰化地方法院法官吳永梁講解「國民法官法」，讓志工聽到第一手訊息，了解人民參與審判的應有常識；彰化縣優績戲團萍蓬草兒童劇團的團長郭月媚傳授話劇表演技巧，志工以後可借用戲劇宣導；彰化縣政府政風處的「彰化最美校園金質獎開箱」影片壓軸，志工看影片學習工程倫理觀念。

下午DIY體驗課程請慈恩庇護農場教做精油萬用膏，採收農場種植的甘菊，加上天然配方，廉政志工手腳伶俐，按照步驟，一人一瓶精油膏很快做好，散發甘菊清香，志工記下配方，平時做了自用提神和滋潤皮膚，日後舉辦活動前自製精油膏還可當伴手禮。結束DIY課程，眾人參觀庇護農場輔導身心障礙者以農業療育的功效。

今天臺灣高等法院政風室主任連心蘭和雲、嘉三縣市政處處長與會，彰化縣政府政風處邱宏達處長說，廉政志工一直是政風業務推動不可或缺的的夥伴，各縣市政府政風單位感謝志工平日擺攤宣導、到校園說故事、協助全民督工，對於喚醒社區民眾反貪意識與凝結反貪共識的努力有很大貢獻。

彰、雲、嘉四縣市政府的政風單位人員今天參訪彰化縣二林鎮慈恩庇護農場。記者簡慧珍／攝影
彰、雲、嘉四縣市政府的政風單位人員今天參訪彰化縣二林鎮慈恩庇護農場。記者簡慧珍／攝影

伴手禮 DIY

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