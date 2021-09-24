4歲童小雞雞被夾傷 虐童保母用假名且行蹤成謎

彰化縣林姓女子控訴保母疑似虐待她4歲兒子，兒子不僅生殖器疑似遭夾傷，腳掌也遭燙傷組織壞死，且事後得知保母帶的3名孩子都疑似受虐，彰化縣社會處副處長陳素貞說，已接獲3名幼兒疑似遭受無照保母不當對待案件，立即指派社工介入關心，已依違反兒少法未辦理居家式托育服務登記裁罰，將裁罰六千元以上、三萬元以下罰鍰。

林女說，她從6月間即將兒子託付邱姓保姆帶，本來覺得保母帶得不錯，加上她和丈夫因工作忙，不能照顧孩子，所以從日間托育2萬5000元調到全日託3萬元，但後來3次要去看孩子時，保母都說外出，後來只好以視訊看孩子。

7月29日林女帶回孩子後卻發現孩子陰莖疑似被剪刀柄夾傷，腳也疑似被燙傷組織壞死，她即帶孩子到醫院檢查，醫院也通報社會處，孩子回來後連要洗澡都很害怕，不敢碰水，讓她看了很心疼。

但林女說向警方和社會處通報後卻又沒下文，後來林女就把兒子受虐的照po上網，被正義哥徐奕協助向媒體投訴，甚至在直播中痛批並呼籲相關單位要正視此問題。

不過社會處副處長陳素貞澄清說，社會處從6月底陸續接獲家長及醫院通報，投訴此保母疑似虐待3名幼童，社會處即派社工介入關心，開始到溪湖保母住處找人，但去了5次都撲空，即請警方協尋，後來社會處才發現保母用的是假名。

陳素貞說，社會處到8月底終於查訪到保母，現場告知兒童及少年福利與權益保障法相關法規，但發現保母避重就輕，僅表示單純幫忙照顧朋友小孩，後來仍不知去向。