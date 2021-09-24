台中校園打BNT昨10學生產生不良反應 今16學生送醫

台中市校園BNT疫苗昨天開打，台中市教育局統計，截至目前，台中國高中學生接種BNT疫苗產生不良反應共10名學生，其中1名學生雙下肢僵硬及右手痙孿送醫，目前在醫院留觀；今天到中午有16名學生因不適送醫，其中太平區慈明高中有7名學生因接種後不適經現場醫護人員判斷後送醫。

台中市教育局說，截至今天上午，台中市昨天施打BNT疫苗產生不良反應共有10名學生，主要症狀為胸悶、心跳過快、血壓飆高、嘔吐、氣喘、過敏紅疹等，經送醫診治，症狀已緩解並出院，但其中1名學生昨天下午接種後，發生雙下肢僵硬及右手痙孿情形，經診治狀況已改善並恢復知覺，目前持續留院觀察。

教育局指出，今天預計25校、2萬4661名學生打疫苗，醫護人員將持續待命，第一時間提供協助。統計到今天中午，施打人數8378人，身體不適人數68人，送醫人數16，已請疫苗假人數443人。

教育局說明，今天16名送醫學生處置情形：宜寧高中4(胸悶)，已全數返家休息；沙鹿高工2(頭暈)，1人已返家、1人醫院留觀中；霧峰農工1人心悸，打點滴中，打完即返家；大甲高工1人蒼白，醫院留觀中；慈明高中7(胸悶、嘔吐、頭暈)，已全數返家休息；惠文高中1人過度換氣，打點滴中，打完即返家。

教育局證實，今天至上午11時30分，慈明高中共有7名學生經現場醫護人員判斷後送醫，5名送長安醫院、2名送803醫院，7名學生症狀均為胸悶、嘔吐及頭暈。其中，送長安醫院的5名學生，已全數返家休息。

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