台灣智慧營運塔「沒智慧、夢一場」？盧秀燕：BOT招商

台中市府9月24日在市議會專案報告「台灣智慧營運塔」，從2016年至2021年7月物價上漲24％，預估增加成本近20億元，市府提出BOT引進民間參與投資，綠營議員今天批台灣塔原地踏步，「10年夢一場」；藍營議員說，全世界在談新能源、人工智能、物聯網、智慧經濟，這些項目一個都沒有，「台中市府了解產業？真是台中市民的悲哀」。

綠營議員何敏誠說，歷任3任市長，命運坎坷，市長盧秀燕常說「開不了工的要開工」，不論是台灣塔或智慧營運中心都一事無成，難道盧秀燕要當「停工市長」？台中市都發局說，盧上任後調整成「台灣智慧營運塔」，預估總預算76億，施工時間4年，將引進民間投資，減輕市府財政負擔。

綠營議員陳淑華要求盧秀燕審視盤點投入的經費約5億2000萬元，上任市長後暫停智慧營運中心履約，重新規畫新命名的「台灣智慧營運塔」，總經費剩76億元，至今2年9個月進度停擺，「一切歸零」，工程遙遙無期，連規畫、招商等都從都發變成經發，定位不明確，還要重新摸索，質問市府到底打算怎麼做？

台灣智慧營運塔規畫10年，最後的結局竟然是市府自己不蓋了？台中市議員林祈烽批評「十年夢一場」，台灣智慧營運塔本來是市府要自建，預算早都編定，也花掉了5.2億元，現在竟變成要改成BOT，由民間興建和經營，規畫10年到頭來一場空。

國民黨議員李中痛批「這份專案報告太爛了！」前後三任市長，花這麼多年研究，全世界都在發展新能源、人工智能、物聯網，世界趨勢是「智慧經濟」這些項目一個都沒有，還取名「台灣智慧營運塔」，全世界大力發展的項目，隻字未提，在跟人家談什麼智慧？只說要做孵化器平台，孵化什麼東西？

李中說，美國、中國的競爭發展方向都是人工智慧，經發局沒有提出什麼建議發展，拿到報告以為有什麼智慧的營運規模方向，從前市長林佳龍到盧秀燕已7年了，一看到報告嚇一跳，批經發局「你說你了解產業？台中市民真悲哀。」

台中市都發局長黃文彬表示，台灣塔的部份總共花費金額是3.9億元左右，原來的智慧營運中心則是支應1.3億元，合計約為5.2億元。

經發局長張峯源表示，台灣智慧營運塔未來將採BOT方式進行，首先會對外招商，大家對水湳經貿園區的位址都相當有信心，有大學城、商圈和會展中心，大型百貨公司都會在此落腳，而且很有投資報酬率，經發局對BOT案很有經驗，經過財務的試算，具有很大的誘因會吸引廠商來的。