校園疫苗接種開跑 台中人口涵蓋率破5成

台中市為12至18歲施打COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）BNT疫苗，中市府表示，截至今天上午8時，第1劑施打人數已達141萬7901人，全人口涵蓋率50.31%。

台中市昨天起開始為高、國中生進行BNT疫苗第1劑接種，全市130校有14萬8478名學生經家長同意下接種，大部分選擇在校內接種。23日有10所學校開始施打。

台中市教育局今天表示，根據23日統計，實際施打10038人，身體不適有68人，申請疫苗假有323人，10人因出現胸悶、心跳過快、嘔吐、氣喘、過敏紅疹等症狀送醫。有1名學生在昨天下午接種後，發生雙下肢僵硬及右手痙攣情形，經診治狀況已改善並恢復知覺。

教育局今天預計將有25校，約2萬4661名學生施打疫苗。截至中午12時，施打人數8378人，身體不適有68人，送醫16人，請疫苗假443人。

衛生局表示，除提升第1劑接種涵蓋率，也加強第2劑接種率，9月15至17日開設快打站，針對65歲以上長者及55歲以上原住民完成4萬5000多名AZ第2劑接種。

衛生局指出，昨、今天也安排快打站提供75歲以上長者及65歲以上原住民莫德納第2劑接種。9月29日起將啟動第3波快打站，提供70歲以上長者及60歲以上原住民接種莫德納第2劑。