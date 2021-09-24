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影／彰化十年一次黃蝶大爆發 城市美景在眼前

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化市公所到彰化女中一帶這二天出現大批黃蝶漫空飛舞，讓眼尖的市民覺得很驚喜，專家說今年因雨水多，才形成八卦山約十年才一次的蝶類大爆發。記者林宛諭／攝影
彰化市公所到彰化女中一帶這二天出現大批黃蝶漫空飛舞，讓眼尖的市民覺得很驚喜，專家說今年因雨水多，才形成八卦山約十年才一次的蝶類大爆發。記者林宛諭／攝影

彰化市公所到彰化女中一帶這二天出現大批黃蝶漫空飛舞，讓眼尖的市民覺得很驚喜，彰化市精誠中學生物老師李志穎說，今年因雨水多，形成八卦山約十年才一次的蝶類大爆發，以往不少社區民眾看到「蟲蟲大軍」就喊撲殺，其實只要忍耐一周，幼蟲化蝶就可看到蝶兒飛舞的城市美景，不隨便撲殺蟲蟲，也是必要的生態教育。

陳姓民眾拍下彰化市公所昨天大批黃蝶飛舞美景，直呼在市中心能看到蝴蝶穿梭在身邊實在讓心情美麗起來，不過以前也曾有社區民眾看到水青粉蝶或黃蝶的大批幼蟲爬在鐵刀木上就嚇的通報村里長或公所希望撲殺蟲蟲大軍，讓他覺得實在是需要再加強生態教育。

李志穎說，出現在市公所周遭的是淡黃蝶，由於彰化市公所就在八卦山下，今年因雨水較多，出現八卦山約十年才有一次黃蝶大爆發，因去年雨水少，蝴蝶的天敵如寄生蜂餓死，加上今年雨水多，蝴蝶吃的阿勃勒、鐵刀木等嫩葉多，食源多，助長幼蟲存活羽化成蝴蝶。

以往不少民眾只要看不熟悉的蟲蟲就喊撲殺，其實很容易誤殺益蟲，李志穎說，八卦山生態豐富是地方的寶，像灰面鷲早期也曾被當成害鳥，但現在已成為賞鷹觀光特色，且灰面鷲全台只停留八卦山脈，就是因八卦山生物多樣化，才能造就豐富的生態環境鍊。

李志穎說，「黃蝶翠谷」與「紫蝶幽谷」是台灣最有名的蝴蝶生態奇蹟，黃蝶翠谷是「生態型」的蝴蝶谷，有卵、幼蟲、蛹與成蟲，可以表現完整的黃蝶生態，紫蝶幽谷是「過冬型」的蝴蝶谷，主要是成蝶過冬場域。

高雄美濃區每年五月梅雨季後會有上百萬隻的黃蝶類大發生成黃蝶翠谷，李志穎說，美濃區日治時期與光復初期的蝴蝶加工業，黃蝶類是主要蝶種，有感於黃蝶的貢獻，當地客家人自古有舉辦感念黃蝶的傳統，後來環保團體還復辦「黃蝶祭」相當有名。

李志穎說，曾有老師特別跑去美濃看「黃蝶翠谷」但一隻都沒看到，因為黃蝶生命周期約在二周，若去的時間差一點點就看不到了，現在八卦山下的市區能這麼輕易看到黃蝶大爆發，賞蝶時間約還有一到二周，民眾應珍惜這樣的欣賞時機。

彰化市公所到彰化女中一帶這二天出現大批黃蝶漫空飛舞，讓眼尖的市民覺得很驚喜，專家說今年因雨水多，才形成八卦山約十年才一次的蝶類大爆發。記者林宛諭／攝影
彰化市公所到彰化女中一帶這二天出現大批黃蝶漫空飛舞，讓眼尖的市民覺得很驚喜，專家說今年因雨水多，才形成八卦山約十年才一次的蝶類大爆發。記者林宛諭／攝影

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