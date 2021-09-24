阻絕外縣市流入傾倒廢棄物 草屯警強力稽查開罰

南投縣地廣人稀，易遭不法業者傾倒廢土或棄置廢棄物，嚴重破壞當地環境，草屯分局爽文派出所嚴格取締下，近來在中寮鄉內城村執行巡邏時，發現一部砂石曳引車形跡可疑，疑似欲傾倒廢棄物，攔停後該車駕駛未攜行土方來源證明，因此依規定通報環保局，依廢棄物清理法第9條1項開立稽查單。

草屯分局表表示，轄區內中寮鄉、雙冬等處，與台3線、台14線、139縣等交通幹道相通，加上最近烏溪鳥嘴潭人工湖工程挖到一級致癌物石棉瓦和篩下物，均屬於有害事業廢棄物，考量縣內山區人口稀少，容易遭不法業者心存僥倖，而民眾也發現環境或土地有疑似遭外來車輛載運或棄置廢棄物，警方特別針對進入本轄砂石曳引車加強稽查。

草屯警方動員各分駐所警力，自9月起開始就部分山區道路，對砂石曳引車駕駛進行稽查，凡未攜行土方來源證明部分，已通報環保局開罰3件，並統計今年1至8月間，共取締違反廢棄物刑事罰法犯罪案件計1件2人，將持續查緝是類違法案件，打擊任意傾倒廢土及棄置廢棄物的不法惡行。