台中祭抽現金搶五倍券商機惹議 議會藍綠不同調

中市府將推出消費抽現金方案搶攻振興五倍券商機，綠營市議員批評會造成與五倍券脫鉤，藍營議員則肯定能提升經濟。台中市長盧秀燕今天說，六都僅台中有抽現金，市民反應熱烈。

中央振興五倍券10月8日登場，台中市政府將舉辦購物節搶攻振興五倍券商機。台中市議會今天召開臨時會，進行台中購物節振興券加碼專案報告。

會中，盧秀燕表示，其它五都舉辦使用振興券抽商品券，台中是以振興券抽現金，很多民眾都想要把振興券用在台中。

她舉例，2家百貨公司都舉辦週年慶，一個抽商品券，一個抽現金，民眾會選哪個，她對今年購物節拚經濟有信心。

不過，民進黨台中市議員認為，台中購物節將造成消費與五倍券脫鉤。

民進黨台中市議員施志昌提出3大弊端，他指出，富人中獎機率高、基層攤販未受益及可能讓台中人的五倍券恐拿到外縣市花。

民進黨台中市議員賴佳微表示，現金也能參加購物節抽獎，這樣為何要把五倍券留在台中？

民進黨台中市議員陳淑華指出，從去年購物節的結果可以看出，許多消費都在大飯店、百貨公司，對市場經濟無助益。

民進黨台中市議員謝明源質疑，五倍券若變成摸彩券，有多少可以回饋在地攤商。

民進黨台中市議員楊典忠認為，去年購物節消費較低的區域，市府推出區域獎，但總數6萬1000組的獎項中僅100組給原台中縣區，比例偏低。

民進黨台中市議員王立任建議購物節加碼，在非必要的民生用品上，加強宣導外地人到台中消費的優惠措施，並聚焦餐飲、旅宿、生活配件等，產生更多經濟效益。

不同於民進黨台中市議員的態度，中國國民黨台中市議員則肯定台中市政府以抽現金吸引民眾到台中消費。

國民黨台中市議員劉士州指出，現金及振興券，民眾一定想要現金，因為可以重複使用，去年購物節創造新台幣90億元商機，初估今年至少150億元以上。他建議加碼，推出台中市民專屬抽獎專案。

國民黨台中市議員李麗華表示，因中央不發現金，中市府以抽現金回饋，透過小額經濟可吸引民眾到台中消費，市府透過購物節可提升在地商機。

國民黨台中市議員黃馨慧建議，不僅要拚經濟，也要照顧基層攤商，呼籲中市府一定要做到雨露均霑。