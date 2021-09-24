快訊

無照惡保母虐童個個受傷 令人髮指！最嚴重剪開生殖器

高雄林園偵查佐酒駕自撞安全島 腦幹出血昏迷指數3

2021台中購物節熱身 雙重早鳥優惠邀會員回娘家

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
台中市經發局今天舉辦「台中購物節App早鳥活動」提前暖身，即日起至10月9日前，安裝、更新並登入台中購物節App成功即可獲得抽獎券。圖／台中市經發局提供
台中市經發局今天舉辦「台中購物節App早鳥活動」提前暖身，即日起至10月9日前，安裝、更新並登入台中購物節App成功即可獲得抽獎券。圖／台中市經發局提供

「2021台中購物節」國慶連假登場，從10月10日至12月9日為期2個月。台中市經發局今天舉辦「台中購物節App早鳥活動」提前暖身，即日起至10月9日前，安裝、更新並登入台中購物節App成功即可獲得抽獎券，有機會抽中iPhone 12 Pro Max128G、Dyson吹風機等好禮，更加碼抽300份谷關仟元消費券。

今年台中購物節媒合東森購物電商平台，9月26日至10月9日推出早鳥活動，凡購買專區商品就有機會抽東森幣888枚，雙重早鳥優惠邀請民眾加入購物節行列。

經發局長張峯源表示，今年台中購物節，預計創造破百億元以上的經濟產值，振興全市產業與店家復甦，民眾只要在台中消費，並在台中購物節App登錄發票，消費金額累計滿500元，即可獲得一組抽獎序號，若店家或攤販未開立發票，民眾則須掃取店家設置的優惠店家QR-code條碼，並保留店家開立收據即可參加抽獎。

經發局邀請去年已加入會員的民眾回娘家，首次參加活動的民眾加入會員，只要在早鳥活動結束前安裝、更新並登入台中購物節App即可獲得抽獎券，有機會抽中企業熱情贊助的康生健康科技緊實曲線瑜珈彈力帶、振宇五金限定福袋、寧菠小館黃金蘋果泡菜、JONIRO客製化臺中美食鞋、歐客佬精品掛耳禮盒、嘉味軒太陽餅、恩霖實業無添坊防彈咖啡包及橙長鈣片等「天天抽」好禮，另有「特別抽」iPhone12 Pro Max 128G、Dyson supersonic吹風機、任天堂Nintendo Switch藍紅雙遊戲組等多項獎品，放送優惠好康刺激消費。

今年度台中市山城地區商圈行銷計畫「湯愛谷關」活動，在早鳥活動「天天抽」獎項中加碼抽谷關仟元消費券，活動期間一共將抽出300份，民眾憑券可在今年12月31日前至谷關商圈會員店家使用消費。

經發局說明，「2021台中購物節」早鳥活動抽獎券領取時間自即日起至10月9日中午12時止，市府明日起至10月9日下午3時每日抽出「天天抽」好禮，10月10日國慶日當天再抽出「特別抽」獎項，每個帳號限領一張抽獎券、獲得一次中獎機會，早鳥天天抽未得獎的抽獎券可參加早鳥特別獎抽獎。

台中市經發局今天舉辦「台中購物節App早鳥活動」提前暖身，即日起至10月9日前，安裝、更新並登入台中購物節App成功即可獲得抽獎券，有機會抽中iPhone 12 Pro Max128G、Dyson吹風機等好禮，更加碼抽300份谷關仟元消費券。圖／台中市經發局提供
台中市經發局今天舉辦「台中購物節App早鳥活動」提前暖身，即日起至10月9日前，安裝、更新並登入台中購物節App成功即可獲得抽獎券，有機會抽中iPhone 12 Pro Max128G、Dyson吹風機等好禮，更加碼抽300份谷關仟元消費券。圖／台中市經發局提供

吹風機 國慶

延伸閱讀

台中抽現金挨批 盧秀燕：其他五都加碼都沒有給現金

振興五倍券將登場 台中購物節APP早鳥活動暖身

迎接高雄驛回娘家 9月26日光雕秀開放預約

影／谷關飯店經理上山接水倒地不起 送醫急救不治

相關新聞

台中抽現金挨批 盧秀燕：其他五都加碼都沒有給現金

台中市議會今天進行臨時會專案報告，民進黨議員持續針對台中市經發局編列的3.35億元台中購物節預算攻擊，砲火猛烈，藍營議員...

法拉利F12等3名車即將拍賣 買家可採通訊或現場投標

法務部行政執行署台中分署受台中地方檢察署囑託，以兼採通訊投標及現場投標方式，於9月29日上午10時30分辦理FERRAR...

廢棄物頻入侵 南投偏鄉慘淪為垃圾堆置場

南投縣垃圾累積數量超過10萬公噸無處清運，卻有不法業者看準南投縣地廣人稀，將廢棄物載運到南投縣丟棄，除了仁愛、信義、水里...

阻絕外縣市流入傾倒廢棄物 草屯警強力稽查開罰

南投縣地廣人稀，易遭不法業者傾倒廢土或棄置廢棄物，嚴重破壞當地環境，草屯分局爽文派出所嚴格取締下，近來在中寮鄉內城村執行...

台中「解密百業」18類職場體驗 助畢業青年找頭路

因應疫情對就業市場的衝擊，以及鼓勵畢業青年及早就業，台中市政府勞工局長張大春說，配合勞動部青年就業獎勵計畫，勞工局積極將...

2021台中購物節熱身 雙重早鳥優惠邀會員回娘家

「2021台中購物節」國慶連假登場，從10月10日至12月9日為期2個月。台中市經發局今天舉辦「台中購物節App早鳥活動...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。