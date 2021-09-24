2021台中購物節熱身 雙重早鳥優惠邀會員回娘家

「2021台中購物節」國慶連假登場，從10月10日至12月9日為期2個月。台中市經發局今天舉辦「台中購物節App早鳥活動」提前暖身，即日起至10月9日前，安裝、更新並登入台中購物節App成功即可獲得抽獎券，有機會抽中iPhone 12 Pro Max128G、Dyson吹風機等好禮，更加碼抽300份谷關仟元消費券。

今年台中購物節媒合東森購物電商平台，9月26日至10月9日推出早鳥活動，凡購買專區商品就有機會抽東森幣888枚，雙重早鳥優惠邀請民眾加入購物節行列。

經發局長張峯源表示，今年台中購物節，預計創造破百億元以上的經濟產值，振興全市產業與店家復甦，民眾只要在台中消費，並在台中購物節App登錄發票，消費金額累計滿500元，即可獲得一組抽獎序號，若店家或攤販未開立發票，民眾則須掃取店家設置的優惠店家QR-code條碼，並保留店家開立收據即可參加抽獎。

經發局邀請去年已加入會員的民眾回娘家，首次參加活動的民眾加入會員，只要在早鳥活動結束前安裝、更新並登入台中購物節App即可獲得抽獎券，有機會抽中企業熱情贊助的康生健康科技緊實曲線瑜珈彈力帶、振宇五金限定福袋、寧菠小館黃金蘋果泡菜、JONIRO客製化臺中美食鞋、歐客佬精品掛耳禮盒、嘉味軒太陽餅、恩霖實業無添坊防彈咖啡包及橙長鈣片等「天天抽」好禮，另有「特別抽」iPhone12 Pro Max 128G、Dyson supersonic吹風機、任天堂Nintendo Switch藍紅雙遊戲組等多項獎品，放送優惠好康刺激消費。

今年度台中市山城地區商圈行銷計畫「湯愛谷關」活動，在早鳥活動「天天抽」獎項中加碼抽谷關仟元消費券，活動期間一共將抽出300份，民眾憑券可在今年12月31日前至谷關商圈會員店家使用消費。