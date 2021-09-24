南投市全年節電381萬度 三度奪下南投節電王

台電公司2021年節電活動，南投市三度蟬聯「南投節電王」，全年節電超過381萬度，節電成效占比達23.26%，約4.2萬戶次民眾參與節電。台電南投區處長李宣昌今天頒發南投縣節電冠軍獎座給南投市長宋懷琳，對南投市持續推廣節電表達感謝。

宋懷琳表示，南投市除更換LED路燈外，辦公大樓全面換裝節能省電燈管、汰換老舊中央空調設備、採購節能標章產品及訂定最適契約容量，並透過里民大會宣導「省一度就是生活態度」鼓勵市民節電，才能獲得節電王三連霸佳績，希望市民持續養成節電習慣，朝向四連霸目標邁進。

李宣昌說，台電今年以「節電從我改變」大力推廣節電，藉由地方社團協會及各鄉鎮市公所舉辦相關活動機會，向民眾宣導節電，也對大用戶提供節電診斷服務，鼓勵汰換老舊耗電設備，選用節能標章產品，以達到節電效益。民眾可利用台灣電力APP綁定及認證所使用的電號，即可查詢用電歷史紀錄，藉此調整用電行為，以利節電及節省電費支出。

台電表示，多數一般住宅或小商店都是採累進式的「非時間電價」計費，是以累進度數及對應之單價計費，無論平日或假日、晚上與白天，電價均一致並無不同，而「時間電價」將用電時間區分不同時段，依用電時段有不同單價，用戶可依據用電情形選用並配合移轉尖峰用電，即可用便宜電價來節省電費。