台中抽現金挨批 盧秀燕：其他五都加碼都沒有給現金

台中市議會今天進行臨時會專案報告，民進黨議員持續針對台中市經發局編列的3.35億元台中購物節預算攻擊，砲火猛烈，藍營議員只有黃馨慧對抽獎效益提出質疑，要中市府思考政策該有層次性。

民進黨議員周永鴻詢問主計處長、財政局長，台中市有沒有單獨的GDP產值？兩人都說沒有。周批專案報告內容說，寫去年創造產值「在地經濟GDP33.52億元」這數據哪裡來的？根本就在唬弄。

民進黨議員黃守達、施志昌批評，這個3.35億元的台中購物節「富人中獎機會高、基層攤商苦哈哈」，去年就有民眾買車、買房拿來登錄，台中購物節的消費只會集中在衣服、包包、車、房、精品，基層民眾雪上加霜，對一般台中市民而言，更希望買飲料、買米就能抽獎。賴佳微也說，去年有人花1000萬買車登錄，有2萬次抽獎機會，購物節對一般民眾來說，超難中獎。

民進黨團總召謝明源說，追加3.5億元台中購物節天天抽，周周抽，月月抽也只有61082組機會，「高雄券」限定在高雄使用，台中購物節還一定要用App，市民不見得都會用，無法享受到這追加3.5億元，希望能改善。

台中市長盧秀燕說，其他五都都是以振興券抽商品券，台中以振興券抽現金，就是要吸引振興券，她又以百貨為例：有一家抽商品券、一個抽現金，大家會去哪個百貨公司消費？而且參加台中購物節的優惠店家三倍送，消費167元就有一次抽獎機會。

議員陳淑華說，「沒有市面流通，沒有乘數效果」，對小民經濟幫助不大，剛又以兩家百貨舉例，「市長媽媽有站在台中市民角度嗎？」前兩年台中消費金額前幾名在西、南屯，消費場所都集中在大型百貨以及量販店，只有大財團受益，對傳統市場、夜市、攤商、店家消費金額並不如想的那麼好，請問基層經濟有振興？都振興到財團手裡，這次能抽獎只有6萬多份，普及性不高，抽到現金有可能存起來到外縣市消費。

綠營議員楊典忠表示，去年市議會進行台中購物節檢討時，各區消費金額分析，山海屯各區好像都在陪客一樣，原縣區的店家商家並沒有分享到台中購物節消費紅利，當時盧市長說「明年可以設定只能在原縣區消費才能得獎，比如山城獎、海線獎、屯區獎，把部分大獎放在各區消費，達到經濟均衡的效果」，他質詢問盧市長：「今年海線獎在哪裡?」

經發局長張峯源表示，針對去年消費較低10個區域，市府設計區域消費專屬抽，從日日抽1000組中撥出來，每組5000元，這次還有針對山海屯區設計行銷活動，把買氣帶動起來。

市長盧秀燕表示，區域專屬抽就是這個概念，原本大家消費都可以有相同的參加抽獎機會，台中市29區都很重要，我們特別拉出這10區就是要促進當地消費，當然可能會有不夠，但為了活動的公平性，我們先求有，再求好。

議員王立任質詢經發局長張峯源，今年台中購物節預算增加10倍，能預期創造多少？張說可以超過百億。王立任批：「預算增加10倍、效益增加1倍都不到，這樣是好的編列預算方式嗎？編預算要有想要的效果」，從去年統計資料，創造在地經濟產值90億元，其中買房11億元、買車9億元，兩者占23％，消費力集中在有錢人，抽獎機會也在他們身上。

綠營議員猛烈抨擊，市長盧秀燕堅定立場說，六都人口規模大，都在200萬人以上，其他五都配合振興五倍券的加碼方案，主要以抽券或獎品為主，沒有任何一都直接發現金，台中為何不發？因為六都都用抽的、限量的，其他五都是抽商品券或商品，只有台中市抽現金。

盧秀燕說，議員們都提到「高雄券」，在高雄要消費滿5000元或旅宿、餐飲累計超過2500元，才能夠拿到1000元高雄券，台中購物節500元就有一次抽獎機會，參與合作店家三倍送，等於最低門檻只要167元就抽一次，以券換現金，台中最優惠。

國民黨議員黃馨慧表示，五倍券商機正式引爆成為最夯話題，市府去年3500萬可以辦購物節，今年為何要多花10倍預算辦同樣性質的活動？這些市府並未說明清楚，民眾不禁想問，按中經院報告，市府多花10倍預算，就可以保證創造10倍以上的「就業人口數」與「經濟成長KPI」績效嗎？反而是快速創造GDP效益的連鎖企業或財團受惠面較廣。