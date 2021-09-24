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廢棄物頻入侵 南投偏鄉慘淪為垃圾堆置場
南投縣垃圾累積數量超過10萬公噸無處清運，卻有不法業者看準南投縣地廣人稀，將廢棄物載運到南投縣丟棄，除了仁愛、信義、水里等偏遠鄉，最近連南投市、名間、草屯等人口密集鄉鎮也遭廢棄物入侵，甚至倒在車道上就跑，讓居民相當氣憤，要求縣府嚴格取締不法業者，維護環境衛生。
南投縣環保局表示，已和草屯、南投警分局合作，加強稽查偷倒廢棄物並追查來源，對違法業者將依廢棄物清理法移送法辦，並設置移動式、隱藏式監視器與無人機等器材加強蒐證。警方也表示，會對砂石車、曳引車加強稽查，駕駛未攜行土方來源證明，通報環保局裁處。
名間鄉張姓鄉民說，8月底經過南投市千秋里和名間鄉萬單村交界的國道三號下方涵洞，卻發現一整車垃圾就直接傾倒在路面，這裡是鄉鎮交界，但居民出入頻繁，業者竟膽大妄為，垃圾直接傾倒在公路上就跑，實在可惡。
類似的狀況也發生在南投市，軍功橋貓羅溪畔空地，因為地點偏僻，也有不肖業者承租放置廢棄物，民進黨全國黨代表曾琮愷說，他到現場勘查，發現這些空地長期被堆置廢棄床墊，南投縣好山好水，卻被這些不肖業者破壞，讓人痛心，已經通報環保局稽查，並要求業者清除。
縣議員蔡孟娥說，還有不法業者利用河川地點偏遠，沿岸尋找地點越堤進入河畔偷倒廢棄物，不少廢棄物都是來自外縣市，河川局、環保局應加強河川稽查，避免這些廢棄物造成二次汙染。
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