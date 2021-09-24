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振興五倍券將登場 台中購物節APP早鳥活動暖身

中央社 / 台中24日電

中央振興五倍券將於10月8日登場，搶攻振興券商機，台中市政府今天舉辦台中購物節APP早鳥活動暖身，也將媒合購物線上平台設置台中特色專區及當週主題提供消費加碼優惠。

振興五倍券10月8日起領用，台中購物節也將於10月10日起跑，民眾只要到台中消費，並在台中購物節APP登錄發票，消費金額滿新台幣500元，就可獲得1組抽獎序號，未開立發票的店家也可以掃取QR-code條碼，並保留店家開立收據即可參加抽獎，市府祭出逾3億元現金供抽獎。

台中市政府經發局今天為購物節舉辦暖身活動，經發局長張峯源表示，25日起到10月9日期間，只要安裝、更新、登入台中購物節APP，即可參加早鳥抽獎，獎品有iPhone 12、吹風機、任天堂等，再加碼300份谷關商圈千元消費券，年底前都可在谷關商圈會員店家使用。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情帶動消費數位化趨勢，張峯源說，台中購物節媒合東森購物線上平台設置台中特色專區，並依當週活動主題提供消費加碼優惠，購買專區商品有機會抽東森幣888枚，還有超商取貨送拿鐵的優惠。

台中購物節今年邁入第3屆，張峯源表示，APP持續優化改善，提供使用者全新體驗，到昨天為止，累積下載次數已近39萬次，且今年有更多優惠店家加入，提供點數3倍送優惠，前往消費就能獲得更多抽獎機會。

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