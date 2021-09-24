影／師記錄感人一刻 阿公級警樂護童 學童微笑揮手萌翻
各級學校開學近3周，結束有史以來最長暑假，台中市清水區大秀國小一名老師記錄下學童開心向警察揮手的畫面，感謝警方臉上總是帶著笑容，讓學童安心且開心的上、下學。影片中，警員林宏穎主動向過馬路學童揮手道早安，不時回頭注意車況，學童手牽著手向林說「警察叔叔拜拜」，畫面萌翻。
日前，台中市清水區大秀國小一名導護老師在群組傳送訊息，畫面拍下員警護童過程與學童揮手互動、互相問候的溫馨畫面，感謝警方在上、下學時段協助維護周遭交通安全，讓學童安心學習。
原來，畫面中是清水分局大秀所警員林宏穎，林坦言已經升格當「阿公」，參與護童專案看到可愛的學童上、下學，「讓我想到可愛的孫子」，自然而然揮手與學童互動、問候，林也大讚，大秀國小學童相當有禮貌，會主動說「警察叔叔早」、「警察叔叔拜拜」，讓他不覺得是工作勤務，熱在其中。
大秀國小表示，感謝大秀派出所員警的協助，讓校園週邊上下學時段交通更順暢，也讓家長們接送學童時更加有秩序，學校衷心地表達感謝，有大秀派出所真好。
清水警分局大秀派出所所長何易軒說，用路人在「路口慢看停、行人優先行」，行經校園時減速慢行、讓小學生過馬路時能有一個安全的環境「快樂上學、平安回家」，警方將全力守護學童安全，讓家長放心；何易軒也說，感謝民眾的回饋及肯定，是員警前進的動力。
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