影／師記錄感人一刻 阿公級警樂護童 學童微笑揮手萌翻

各級學校開學近3周，結束有史以來最長暑假，台中市清水區大秀國小一名老師記錄下學童開心向警察揮手的畫面，感謝警方臉上總是帶著笑容，讓學童安心且開心的上、下學。影片中，警員林宏穎主動向過馬路學童揮手道早安，不時回頭注意車況，學童手牽著手向林說「警察叔叔拜拜」，畫面萌翻。

日前，台中市清水區大秀國小一名導護老師在群組傳送訊息，畫面拍下員警護童過程與學童揮手互動、互相問候的溫馨畫面，感謝警方在上、下學時段協助維護周遭交通安全，讓學童安心學習。

原來，畫面中是清水分局大秀所警員林宏穎，林坦言已經升格當「阿公」，參與護童專案看到可愛的學童上、下學，「讓我想到可愛的孫子」，自然而然揮手與學童互動、問候，林也大讚，大秀國小學童相當有禮貌，會主動說「警察叔叔早」、「警察叔叔拜拜」，讓他不覺得是工作勤務，熱在其中。

大秀國小表示，感謝大秀派出所員警的協助，讓校園週邊上下學時段交通更順暢，也讓家長們接送學童時更加有秩序，學校衷心地表達感謝，有大秀派出所真好。