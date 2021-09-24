人口一罩病人減少 台中診所改拚打疫苗、跨足服務老人
疫情以來，人人戴口罩、勤洗手，基層診所就診人數銳減，尤其兒科、耳鼻喉科衝擊最大，門診剩不到1/3，基層診所搶打公費疫苗，自嘲「變疫苗注射科」，還有診所意識到台灣少子化、步入老人國家，早早跨足長照、慢性病，以及居家醫療等領域。
很多基層診所反映，中央對疫苗接種處置費、行政補助費及獎勵金下得慢，靠現金流的診所只能咬牙苦撐，有的已拿出預留的基金墊付員工薪水，診所受聘雇的兒科、耳鼻喉科醫師也很「挫」，診所營運不好，第一個拿他們開刀，醫院的缺很「滿」，屆時恐成流浪醫師。
台中市衛生局統計，台中市原本只有346家新冠肺炎合約診所，市府得開設67處快打站支應，最近合約診所多出95家、高達441家加入，若疫苗充足，每周可施打15萬人。
台中市診所協會理事長、崇芳聯合診所院長曾崇芳觀察，民眾防疫做好，流行病變少，以往夏天腸病毒門診每天一到二個病患，現在是每月一到二個病患。以兒科、耳鼻喉科診所受疫情衝擊最大，門診病患數僅剩三到四成。
曾崇芳指出，診所意識少子化是趨勢，門診量因防疫做得好而下降，未來將成常態，不但兒科，耳鼻喉科、復健科也加入疫苗合約院所，並與醫院競爭疫苗快打站2.0、校園疫苗接種業務，例如疫苗快打站2.0南屯區有2站，各吸引6家院所投標，校園接種也是多院所搶標。
台灣兒科醫學會常務監事、診所醫師林釗尚說，基層診所受疫情影響門診量少很多，診所診所現金流不多，加入合約院所、承攬疫苗業務增人氣，但中央撥發疫苗處置費、行政補助費下得慢，六七月拖欠到9月中給，特別獎勵費還沒下來，經爭取中央答應加速核發，當月申請下個月核發。
也有耳鼻喉科診所醫師指出，也有比較有遠見的診所早就為「轉型」布局，除了搶打疫苗外，也考量到現在台灣步入老人國家，早早跨足長照、醫院下轉的慢性病患，以及居家醫療等領域。
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