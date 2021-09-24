法拉利F12等3名車即將拍賣 買家可採通訊或現場投標

法務部行政執行署台中分署受台中地方檢察署囑託，以兼採通訊投標及現場投標方式，於9月29日上午10時30分辦理FERRARI（法拉利）、MASERATI（瑪莎拉蒂）、BMW等3台進口車變價，地點在台中分署中庭廣場(台中市西區建國北路二段100巷16號)隆重登場！機會錯過不再，歡迎民眾屆時到場搶好康。

行政執行署台中分署長許萬相表示，本次變價物件，法拉利F12 Berlinetta素有會動的藝術品之稱，可能也是法拉利堅守自然進氣最後的戰神，以致於目前在歐美二手市場「中古車價不跌反升」值得購買收藏，本次變價車輛為2015年出廠、里程數僅為1萬2572公里，原車主珍藏在家中，甚少外出行駛，而且最低投標價為646萬元（保證金270萬元）即可擁有新車價要價1761萬元起的法拉利名車，幾乎每一公里即降價886元，買起來珍藏相當划算。

在法拉利家族裡，進入渦輪增壓時代的488GTB引擎將取代458Italia自然進氣引擎，而旗艦超跑LaFerrari也將進入混合動力陣營，這也代表F12 Berlinetta極有可能成了最後最大CC數的自然進氣車款，也因此中古行情看漲。

法拉利F12 Berlinetta採用6,262CC數V12引擎，最大馬力達730匹，從0到100公里時速加速能在3.4秒內完成，打開發動機艙蓋，這顆火紅「心臟」就映入眼帘，它不僅擁有著毋庸置疑的高性能，更傾注了法拉利精湛的發動機製造工藝，對於這樣的藝術品，這樣的引擎音浪，喜愛超跑得的您，千萬不要錯失良機。

Maserati（瑪莎拉蒂） GranTurismo MC Stradale雙門跑車，三叉戟徽飾引人注目，出廠新車價855萬元起，本次最低投標價為194萬元（保證金80萬元）不到新車價3折，本次變價車輛為2015年出廠、里程數為3萬7248公里，引擎為4.7 V8自然進氣引擎、6速自手排變速箱、460匹最大馬力與520Nm最大扭力的4.7 V8自然進氣動力，擁有迷人的聲浪與飽滿動力，值得喜歡賽車型的駕駛們購買。

BMW 118i也是本次最容易入手的物件，新車出廠價166萬，而且拍賣車輛里程數顯示只有2萬6,051公里，最低投標價更僅只需53萬元（保證金22萬元），同樣為2015年出廠的118i，這一台的CP值非常的高，買給另一半當代步車或接送小寶貝的移動城堡，物超所值，買到賺到。

相信您絕對不能錯過本次拍賣，歡迎有興趣的民眾即日起可至以下網址查看。

一、中檢好拍網 (中檢柑仔店)

二、臺灣臺中地方檢察署全球資訊網

三、法務部行政執行署臺中分署