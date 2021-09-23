四百歲茄苳樹生病落葉 彰縣村民祈福盼奇蹟

彰化縣政府列冊保護的埔心鄉太平村老茄苳樹，前年和去年出現異常落葉，村民找專家救治似乎見效，今年不但又落葉而且症狀加劇，剩下半棵樹有葉子；今天下午太平國小師生10多人到「茄苳公」為祂祈福，埔心鄉長張乘瑜邀請國策顧問吳晟給建議，吳晟相當謙虛，表示前來關心，樹病仍需樹醫師來醫治。

鄉長張乘瑜說，茄苳樹的樹齡近400年，農業時代的醫療不發達，許多父母擔心小孩不易平安成長，都會帶孩子當茄苳公的契子，求助茄苳公協助看護孩子平安長大，包括他也是茄苳公庇佑下成長的契子，所以茄苳公香火鼎盛，是埔心鄉的重要守護神，令人擔心的是，專家診斷老茄苳存活率可能剩三成。

前縣長魏明谷是太平村人，同樣是茄苳公的契子；他說，成年之前，每逢中秋節都為茄苳公祝壽，上香之後，到服務台拿取用紅線串起新鮮樹葉當「貫絭」，接著向茄苳公道謝，貫絭在香爐上面繞幾圈完成過爐儀式，未來一年內隨身帶著保平安。

老茄苳生病，鄉公所昨天找專家治病，在樹皮貼可吸收氧氣的「貼布」，今天埔心國小10多名師生到茄苳樹下，為茄苳公祈福，要祂趕快好起來。太平村長張祥作表示，茄苳樹生病，先前請專家醫治後好像有起色，最近又不行了，他和村民在樹根附近打洞，讓空氣流通和灌藥，希望能救起。

鄉長張乘瑜又說，去年10月太平村長通報茄苳公老樹有落葉的狀況，埔心鄉公所通報縣政府，邀請林業試驗所專家診斷老樹罹患梢枯病，縣政府找廠商修剪及藥劑灌注，並改善生育地，但病菌似乎蔓延到其它枝幹，今年8月初縣政府另邀中興大學植物病理學博士顏志恒診斷與搶救，持續搶救，防治至今仍然落葉且有擴散現象。

中興大學植物醫學暨安全農業碩士學位副研究員顏志恆，茄苳樹棲地不良，墊土太高，周邊土壤液化嚴重，養分和水分無法滲入根部，腐朽菌趁虛而入造成枯葉，如今先用藥殺菌，再用開根菌促進老樹長新根吸收養分，希望能搶救老樹性命。

吳晟看過茄苳公後，表示大家知道他愛樹，所以找他來看看，他向來主張種樹要種對樹種、種對方法、種對地方，愛它就要懂得它，如果做得不對，樹木長不好，要找植物病理專家醫治。