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中捷綠線南屯及四維國小站土開案今簽約 投資逾40億

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
捷運南屯站土地開發建築設計示意圖。圖／中市交通局提供
捷運南屯站土地開發建築設計示意圖。圖／中市交通局提供

集順生活科技公司看好台中軌道商機，拿下南屯站土地開發案投資權，另冠德建設也順利爭取四維國小站土地開發案投資權，兩案最優申請人今與市府簽約，預估投資金額合計逾40億元。

交通局長葉昭甫指出，台中捷運綠線通車營運，藍線、綠線延伸線、機場捷運(橘線)、大平霧捷運(紫線)等路網規劃中，台中將成為捷運城市，軌道運輸活絡人流與物流「人往四處走，貨向八方流」促成跨區商業活動，預期帶動整體經濟成長，近幾年捷運綠線沿線成為房市熱區，可見一斑。

交通局指出，集順生活科技公司去年砸逾30億元投資文心崇德站及文心櫻花站土地開發案後，今年再接再厲拿下南屯站投資權，約投資23.5億元，規劃興建地下5層、地上27層建物，總樓地板面積約1萬1070坪，共299戶住宅及3戶店鋪，總銷估約44億元。

冠德建設2014搶先取得「文華高中站」，該站共構大樓已完工並完成權益分配。今年取得四維國小站投資權，將興建地下5層、地上22層，總樓地板面積約7719坪，共189戶辦公室及2戶店鋪，投資約17.1億元，總銷25.3億元。

交通局表示，目前市府站兩邊場站，基地約2000坪，條件佳，座落7期台灣大道、文心路兩條主要幹道交叉口，台中捷運藍、綠線唯一轉乘車站，即將「重磅登場」容積率、建蔽率分別為650%及70%，交通局官網將公告最新訊息。

交通局指出，台中市捷運綠線6站7處土地開發基地中，文華高中站已興建完成並於今年3月取得使用執照；文心崇德、文心櫻花兩站於去年12月25日完成簽約作業，投資人已於今年6月向市府都發局遞件申請建造執照；四維國小、南屯兩站則分別於今日完成簽約；至於市政府站G9-1基地，目前正檢討修正招商文件，預計於今年年底前辦理招商公告，另G9-2基地則視G9-1基地招商結果滾動式檢討，於適當時機推出招商。

交通局進一步指出，目前日勝生公司取得文心崇德、文心櫻花及南屯3站投資權，累計投資約54億；另冠德除文華高中站外，另取得四維國小站投資權，累計投資約33億。

捷運四維國小站建築設計示意圖。圖／中市交通局提供
捷運四維國小站建築設計示意圖。圖／中市交通局提供

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