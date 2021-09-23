中捷綠線2站土開案簽約 投資額逾40億元

台中捷運綠線南屯站與四維站的土地開發案投資權今天完成簽約，台中市交通局表示，兩案最優申請人與市府完成簽約後，預估投資金額合計新台幣逾40億元。

台中市交通局長葉昭甫指出，近幾年捷運綠線沿線成為房市熱區，捷運土地開發案在市場上更是炙手可熱，未來軌道運輸將更活絡台中人流和物流，促成更多跨境和跨區域的投資和商業活動，帶動整體經濟成長。

交通局指出，台中捷運綠線南屯站及四維國小站土地開發案於去年底公告招商，分別於今年6月25日及7月2日完成申請人評選，最後由集順生活科技股份有限公司獲選南屯站最優申請人、冠德建設股份有限公司獲選四維國小站最優申請人，兩案最優申請人今天與市府完成簽約，預估投資金額合計逾40億元。

交通局表示，集順公司繼去年砸下逾30億元投資文心崇德站及文心櫻花站土地開發案後，今年再拿下南屯站投資權，預計投資金額23.5億元，規劃興建地下5層、地上27層的地標型建築物，共299戶住宅及3戶店鋪，總銷售金額初估約44億元。

至於冠德建設，交通局指出，之前於103年即投資興建台中捷運土地開發首案「文華高中站」，該站共構大樓已完工並完成權益分配，今年再度取下四維國小站投資權，預計興建地下5層、地上22層，共189戶辦公室及2戶店鋪，預計投資金額約17.1億元，預估總銷售金額約25.3億元。