中台灣7縣市合作會議 南投喊台中捷運能延伸

中台灣區域治理平台今天首辦7縣市線上論壇，南投縣長林明溱表示，這次論壇深入討論中台灣生活圈共同關心的議題，感謝苗栗縣長徐耀昌協助南投縣垃圾問題，未來台中、新竹焚化爐維修及新設完成也會伸出援手，南投縣民最期待台中捷運能延伸到南投縣，希望透過論壇整合交流，加速中台灣整體發展。

針對大陸停止台灣水果輸入和疫苗接種問題，林明溱說，兩岸和平良性互動對人民才最有利，兩岸應理性處理。南投縣最早提出採購新冠肺炎疫苗，但中央不同意縣市聯合採購疫苗，南投縣籌措6.4億元準備採購80萬劑疫苗，南投縣民都能打到兩劑，但中央至今堅持不准，不只讓國人沒有足夠疫苗可施打，產業和民眾生活也大受影響，讓人遺憾。

「中台灣區域治理平台」自2019年成立以來，合作成果備受各界重視與肯定，也持續為七縣市660萬眾的福祉攜手努力，解決問題，讓台灣更進步。林明溱說，新冠肺炎疫情蔓延，中部跨縣市資源整合跨域互助協調，包括足跡追蹤、提供防疫資源，共同守護民眾健康相當成功，讓中台灣疫情相對趨緩。

但是疫情重創觀光產業，未來如何與共同復甦振興，正是平台發揮角色與力量的時候，今天論壇結合各縣市政府產官學界專家一同探討空汙環保、經濟發展、交通建設、觀光旅遊、農產行銷、衛生安全等各大面向議題。