快訊

五倍券你綁了沒？超強達人匯整「Google表格」綁定、加碼、商家回饋一目瞭然

童星「糖糖」等紅燈被撞身亡 肇事駕駛遭判6個月徒刑

埔里鎮改善32條老舊道路 總長逾8公里11月完工

中央社 / 南投縣23日電

南投縣埔里鎮公所持續進行市區老舊道路改善工程，這次針對南安路、育溪路等32條老舊道路刨鋪，總長約8540公尺，經費4779萬元，工程8月9日開工至今，進度過半，預計11月初完工。

為維持居民及遊客通行安全，埔里鎮公所進行市區老舊道路改善工程計畫，透過行政院中部聯合服務中心執行長蔡培慧協調內政部營建署核定，針對市區老舊路面刨鋪養護，蔡培慧與埔里鎮長廖志城今天到埔里中心碑郵局前踏勘進度，預計今年11月初完工。

廖志城表示，「道路」是民眾最常使用的公共工程，一條平安的道路，是民眾最期望的事，每天行走的道路品質是否良好，也是民眾對於政府公共工程品質的最直接感受，大埔里地區是南投縣觀光重鎮，須營造良好用路環境，因此，鎮公所執行一系列道路品質提升計畫。

廖志城說，已執行完成改善鎮公所前中山路二段、埔里酒廠前中山路三段主要道路，整體品質讓用路人感到滿意，鎮公所再主動積極接續提報計畫，透過執行長蔡培慧協調營建署補助，獲核定總經費新台幣4779萬元，含公所配合款860萬元。

廖志城表示，這次施工範圍包括南安路、育溪路、南興街、和平東路等32條老舊道路，總長約8540公尺，改善路面總面積8萬333平方公尺，工程8月9日開工，截至昨天進度過半，已完成26條道路刨鋪，預計11月完工，施工期間影響居民出入等不便，請多包涵。

埔里 蔡培慧 大埔

延伸閱讀

屏東書院今年因工程、疫情 近20年來首度停辦祭孔大典

彰化市區火警竄濃煙幸無傷亡 起火點是神明廳

影／員山鐵皮加蓋倉庫起火 濃煙臭味瀰漫宜蘭市區

國防部正式修改國軍防衛作戰構想 學者與前總長齊針貶

相關新聞

中台灣7縣市合作會議 南投喊台中捷運能延伸

中台灣區域治理平台今天首辦7縣市線上論壇，南投縣長林明溱表示，這次論壇深入討論中台灣生活圈共同關心的議題，感謝苗栗縣長徐...

影／台中第一劑覆蓋率破5成 70歲以上有第二劑莫德納了

台中市長盧秀燕今天宣布，中央將再配發一批莫德納疫苗，預計9月29日開始幫70歲以上長輩（原住民60歲以上）施打，因人數達...

救人也自救 消防隊員肌肉痠痛及時就醫挽回一命

平日救災救難向前衝的打火弟兄，天氣熱要注意補充水分，彰化縣一名消防隊員完成特訓後回到隊部，當晚趕赴火場出任務，任務結束收...

海空步道湧入人潮太震撼 彰化國際海牛文化節喊停

為防止防疫破口，彰化縣政府今天宣佈暫停辦理今年「2021國際海牛文化節」及「國慶慶祝活動暨踩街歡樂嘉年華會」，由於中秋連...

豐原人注意！ 國豐路三段9月底施工封閉路段出爐

交通部高速公路局第二新建工程處辦理「國道4號台中環線豐原潭子段第C711標豐勢交流道工程」，為確保交通及施工安全，須封閉...

影／東豐快二次公聽會 里民舉牌抗議爭：立交共構

「東勢－豐原生活圈快速道路」今舉行二次公聽會，豐原里民舉牌抗議，要求建設局、高公局施作國道四號與東豐快速道路「立交共構」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。