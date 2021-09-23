埔里鎮改善32條老舊道路 總長逾8公里11月完工

南投縣埔里鎮公所持續進行市區老舊道路改善工程，這次針對南安路、育溪路等32條老舊道路刨鋪，總長約8540公尺，經費4779萬元，工程8月9日開工至今，進度過半，預計11月初完工。

為維持居民及遊客通行安全，埔里鎮公所進行市區老舊道路改善工程計畫，透過行政院中部聯合服務中心執行長蔡培慧協調內政部營建署核定，針對市區老舊路面刨鋪養護，蔡培慧與埔里鎮長廖志城今天到埔里中心碑郵局前踏勘進度，預計今年11月初完工。

廖志城表示，「道路」是民眾最常使用的公共工程，一條平安的道路，是民眾最期望的事，每天行走的道路品質是否良好，也是民眾對於政府公共工程品質的最直接感受，大埔里地區是南投縣觀光重鎮，須營造良好用路環境，因此，鎮公所執行一系列道路品質提升計畫。

廖志城說，已執行完成改善鎮公所前中山路二段、埔里酒廠前中山路三段主要道路，整體品質讓用路人感到滿意，鎮公所再主動積極接續提報計畫，透過執行長蔡培慧協調營建署補助，獲核定總經費新台幣4779萬元，含公所配合款860萬元。

廖志城表示，這次施工範圍包括南安路、育溪路、南興街、和平東路等32條老舊道路，總長約8540公尺，改善路面總面積8萬333平方公尺，工程8月9日開工，截至昨天進度過半，已完成26條道路刨鋪，預計11月完工，施工期間影響居民出入等不便，請多包涵。