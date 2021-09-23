海空步道湧入人潮太震撼 彰化國際海牛文化節喊停

為防止防疫破口，彰化縣政府今天宣佈暫停辦理今年「2021國際海牛文化節」及「國慶慶祝活動暨踩街歡樂嘉年華會」，由於中秋連假彰化縣芳苑鄉新啟用的海空步道湧進上萬民眾，嚇到當地人說「從沒看到這麼多人潮」，也讓縣府基於防疫考量對於國慶連假前的大型活動喊卡。

彰化縣長王惠美說，防疫優先，雖大型活動不辦，避免群聚風險，仍歡迎民眾避開人潮，來彰化芳苑戶外體驗濕地紅樹林海空步道觀賞紅樹林生態、王功夕照及體驗獨一無二的海牛採蚵文化。

王惠美表示，縣府為配合中央防疫政策，及為了縣民及國人健康著想，防範疫情擴散風險，在多方防疫考量之下，仍決定暫停辦理今年原定10月2日舉辦的「2021國際海牛文化節」及「國慶慶祝活動暨踩街歡樂嘉年華會」，希望一起守護縣民的健康與安全。

國際海牛文化節及國慶慶祝活動暨踩街歡樂嘉年華會是彰化縣年度經典活動，因中央疫情指揮中心公布目前仍維持全國二級警戒至10月4日，室外300人的活動限制，經縣府審慎評估，面對難以掌控參與遊客的健康資訊、活動範圍，且國慶踩街活動人數眾多，難以落實實聯制及保持社交距離，故取消兩場活動，以落實防疫，嚴守社區防線。

彰化縣芳苑濕地紅樹林海空步道9月7日啟用後造成大轟動，悶壞的民眾在中秋連假時湧進海空步道，滿滿人潮，當地居民說，從沒看過這樣單日4、5千人湧進海岸邊，簡直首度超越台中高美濕地的熱門度，人潮會不會帶來防疫破口也讓大家耽憂，中秋連假爆量遊客也帶來大批垃圾，人潮車潮與當地鐵牛車搶道均是問題。