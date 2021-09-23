中台灣區域治理平台論壇登場 7縣市首長同框

中台灣區域治理平台論壇今天在台中市政府登場，地主台中市長盧秀燕致詞時表示，中台灣區域治理平台從原本的4縣市擴大到7縣市，今天透過論壇的舉辦，展現近3年治理成果。

台中市政府上午舉辦「共創新時代．擘劃中台灣」2021區域治理論壇，包括盧秀燕、彰化縣長王惠美、雲林縣長張麗善、嘉義市長黃敏惠、苗栗縣長徐耀昌、南投縣長林明溱、新竹縣長楊文科等人與會，7人並在會中共同發表宣言，在防疫、環保、經濟等各面向深化中部區域城市共同合作，擘劃中台灣共榮新時代。

盧秀燕致詞表示，中部區域治理平台原本只有中彰投苗等4縣市，近3年前決定擴大，北到新竹縣、南到嘉義市，7縣市共同成立中台灣區域治理平台，近3年以來7縣市緊密合作互相支援，不管空污整治、交通發展，或是區域經濟合作，甚至在COVID-19疫情防疫方面，大家都合作無間，發揮更大力量。

盧秀燕指出，把餅做大，1個縣市好不夠，一定要7縣市都好，中部共好，台灣才會好，今天透過論壇，展現3年以來治理成果，大家更許諾未來要更緊密合作，把中台灣治理更好，台灣更好，讓中部地區民眾享受成果。

為了搭配中央振興五倍券，盧秀燕說，台中購物節將於10月10日登場，加碼準備3.5億現金，每天抽出1000組新台幣5000元現金，每週再抽10萬元10組，再加碼每月抽百萬元現金，最後壓軸近千萬附車位的好宅1戶，其餘6縣市也有加碼活動，振興券用在中台灣是最划算。

南投縣長林明溱則說，希望未來台中捷運路線可以延伸到南投，這是對南投最大的福音。