影／東豐快二次公聽會 里民舉牌抗議爭：立交共構

「東勢－豐原生活圈快速道路」今舉行二次公聽會，豐原里民舉牌抗議，要求建設局、高公局施作國道四號與東豐快速道路「立交共構」，讓百年設一次到位，別讓豐勢路演變成塞車夢靨；台中市建設局說，最快10月初啟動交通流量監測，根據高公局要求至少監測至豐潭段完工，進一步評估立交共構可行性。

台中市建設局今早舉辦「東勢－豐原生活圈快速道路」第二次公聽會，豐原里民與里長高舉「請盧市長傾聽民意」、「里長忠言逆耳變成狗吠火車」等牌子抗議，高喊「立交共構」。台中市議員陳清龍當場拍桌直嗆，請市長盧秀燕、建設局長陳大田到豐勢路會勘車流，否則不排除與里民將抗議行徑帶入議會。

建設局總工程司陳建權表示，市府絕對站在市民立場，原本影響私有土地、私有建物102戶，現已降低到2戶，市府持續加強與地方溝通，去年重啟環評，將市民疑慮交給專業單位處理，做滾動式的檢討，監測交通流量。

連佳振當場站起質問，市長盧秀燕曾承諾立交共構，「不要再說可行方案、滾動檢討，評估三年了，我狗吠三年，不要再騙了」，為何要將非入豐原的外來車引入豐勢路塞車，再走600公尺上豐潭段匝道？難道要重演目前台74快速道路與中清交流道的窘境？請市長出面主持公道。

朴子里長陳文啟指出，目前國道四號既有路廊設立橫跨豐勢路高架路面，可在立體交匯入國道四號車道，形成立交共構、分流順暢。

江姓地主說，他600坪土地有六分之五已遭徵收，土地徵收做路原是好事一樁，但建設局與高公局卻未傾聽在地心聲，急著想將東豐快完工，不一次到位施作立交共構，居然要讓車流從東豐快下來平面豐勢路塞車，這工程根本讓後代子孫拿來罵。

建設局指出，國道四號與東豐快立交共構工程屬高公局範疇，高公局提出需有豐潭段、東豐快完工後的交通流量監測，才能進一步討論是否施行立交共構。