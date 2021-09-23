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近7萬人預約高端 中市合約院所持續開放接種

中央社 / 台中23日電

台中市開放8萬名民眾預約高端疫苗第2劑接種，截至22日已6萬9287人完成，有民眾反映不熟悉預約平台錯過時間，台中30家衛生所及合約院所持續開放預約到疫苗用罄。

台中市政府衛生局今天表示，衛生所及合約院所持續開放預約接種高端疫苗，對象包含20歲以上、已於28日前接種第1劑高端疫苗間隔滿4週以上、但尚未於1922預約平台預約接種第2劑者，及尚未接種第1劑COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗者，可直接洽詢預約登記接種到疫苗用罄。

衛生局說，截至上午8時，台中共完成接種161萬3203人次，其中第1劑接種數140萬2467人，全人口涵蓋率49.75％。此外，台中高端疫苗第1劑已完成接種9萬7452人，第2劑299人，持續提供接種。

高端疫苗 衛生所 衛生局

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