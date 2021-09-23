中市后里區重測說明會明登場 衛星控制測量更準

台中市豐原地政事務所辦理「110年度大台中地區委外地籍圖重測」業務，辦理后里區約6千多筆土地，豐原地所將於明、後兩天，分別在后里區泰安里泰安社區活動中心、后里區舊社社區發展協會，指派專人駐點，提供地籍圖重測諮詢服務，歡迎民眾諮詢。

豐原地政事務所主任楊曉龍指出，「110年度大台中地區委外地籍圖重測」業務，辦理區域為后里區「中社段」、「七塊厝段」、「金城段」、「屯子腳段」及部分「牛稠坑段」，土地筆數約6050筆，面積約755公頃。

豐原地所將於9月24、25日，分別在后里區泰安里泰安社區活動中心（台中市后里區福興路67-1號)、及后里區舊社社區發展協會(台中市后里區舊社路93號) ，指派專人駐點，提供地籍圖重測諮詢服務。

楊曉龍表示，今年度后里區地籍圖重測，因應疫情停辦實體地籍圖重測作業宣導會，改透過紙本文宣、宣導影片及現場諮詢服務等多重管道，向土地所有權人說明地籍圖重測緣由、法源依據與辦理現況。

同時預先錄製宣導影片上傳YouTube( https://youtu.be/IAPT3lG7r-w )、及臉書 ( https://www.facebook.com/highfo/videos/1713505475508843 )提供民眾自行瀏覽方式辦理，持續改善地籍圖品質，確保民眾土地產權，減少土地界址糾紛。

地政局長吳存金表示，此次豐原地政事務所辦理地籍圖重測，重新測繪已使用近百年的日據時期地籍圖，更結合衛星控制測量科技，每一界址點皆具有數值坐標，提升測量精度。

豐原地所辦理后里地區地籍圖重測，已辦理總筆數達34800筆，面積約2650公頃，包括106年委外辦理中和東及中和西段共計2453筆、108年舊社段及四塊厝段共計2830筆、109年四塊厝段及金城段則合計約3000筆、110年月眉段及后里段則合計4700筆，加上110年度委外辦理區域6050筆，合計可完成筆數約40800筆，后里區地籍圖重測後土地比率達80％。