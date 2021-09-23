漂亮皮箱沒人敢撿 里長打開竟有公媽牌

誰家的祖宗八代不見了？彰化縣溪湖鎮大政三街與地政51巷的民宅旁空地，一個月前出現一只水藍色皮箱，沒人敢打開，直到一周前大突里里長謝章啟接獲通報，打開一看除了舊衣服，竟有「公媽牌」，姓氏是黃姓。里長四處打聽里內沒人遺失「公媽牌」，今天報請溪湖鎮戶政事務所和鎮公所協尋「後代子孫」。

民間相傳不要亂撿路上或路邊的皮包、紅包、包裹，以免有人找上門要舉行冥婚結親，或是被詐騙集團纏上，麻煩不斷。

溪湖鎮大政三街與地政51巷的民宅旁空地的水藍色皮箱，放了一個月沒人撿，更沒人打開，謝章啟一周前接到里民反映有個漂亮藍皮箱「放很久」，他到場打開，看到裡面有舊衣服，還有一個俗稱「公媽牌」的祖先牌位，寫明姓氏是黃姓。

謝章啟說，他到處打聽，里內和附近沒人遺失祖先牌位，常理來講，民間習俗相信祖先牌位與家運息息相關，民眾若遺失祖先牌位，一定著急尋找，不可能弄丟一個月都沒動靜。