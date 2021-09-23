影／莫德納第2劑來了！台中長者今開打 還有下一波
台中市長者第二劑莫德納今天開打，符合資格的3.5萬名75歲以上長者今明2天造冊在45處快打站接種，長者接種踴躍，大肚區快打站還有2輛高爾夫球車「健康號」、「長壽號」專車接送。緊接著中央28日再配送一批莫德納到地方，何時開快打 站？開放對象？台中市衛生局說，待市長盧秀燕公布。
衛生局表示，台中市獲配莫德納3.5萬劑，開設45處快打站2.0及梨山衛生所施打，為間隔滿10周的75歲以上長者及65歲以上原住民打第二劑；中央9月28日又有一批自購的108萬劑莫德納疫苗配送到各地方政府，這批莫德納疫苗預計開設快打站接種，開放對象及接種時間，待市長對外公布。
南屯區長林秋萬說，今明兩天上午都安排460名長者在慈濟台中靜思堂施打，採宇美町式。今天上午8時30開打，還不到8時就有長者報到，因此配合長者提早在8時25分已有60人接種，接種非常踴躍。
台中市大肚區長白峨嵋說，大肚快打站位於大肚運動公園太極拳訓練場，今天上午8時30分開打，也是一早湧現人潮，現場由大肚在地企業尚龍實業提供2輛高爾夫球車「健康號」、「長壽號」常駐，接送長者往返快打站，獲民眾好評。
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