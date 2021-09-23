快訊

新冠病毒不太可能更致命突變 AZ疫苗女爵：只會變感冒

史上最大！潤寅詐貸案二審宣判 楊文虎25年、王音之27年徒刑

影／莫德納第2劑來了！台中長者今開打 還有下一波

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
長者今天到台中南屯區的慈濟台中靜思堂快打站接種莫德納第二劑。記者趙容萱／攝影
長者今天到台中南屯區的慈濟台中靜思堂快打站接種莫德納第二劑。記者趙容萱／攝影

台中市長者第二劑莫德納今天開打，符合資格的3.5萬名75歲以上長者今明2天造冊在45處快打站接種，長者接種踴躍，大肚區快打站還有2輛高爾夫球車「健康號」、「長壽號」專車接送。緊接著中央28日再配送一批莫德納到地方，何時開快打 站？開放對象？台中市衛生局說，待市長盧秀燕公布。

衛生局表示，台中市獲配莫德納3.5萬劑，開設45處快打站2.0及梨山衛生所施打，為間隔滿10周的75歲以上長者及65歲以上原住民打第二劑；中央9月28日又有一批自購的108萬劑莫德納疫苗配送到各地方政府，這批莫德納疫苗預計開設快打站接種，開放對象及接種時間，待市長對外公布。

南屯區長林秋萬說，今明兩天上午都安排460名長者在慈濟台中靜思堂施打，採宇美町式。今天上午8時30開打，還不到8時就有長者報到，因此配合長者提早在8時25分已有60人接種，接種非常踴躍。

台中市大肚區長白峨嵋說，大肚快打站位於大肚運動公園太極拳訓練場，今天上午8時30分開打，也是一早湧現人潮，現場由大肚在地企業尚龍實業提供2輛高爾夫球車「健康號」、「長壽號」常駐，接送長者往返快打站，獲民眾好評。

長者今天到台中南屯區的慈濟台中靜思堂快打站接種莫德納第二劑。記者趙容萱／攝影
長者今天到台中南屯區的慈濟台中靜思堂快打站接種莫德納第二劑。記者趙容萱／攝影
台中市大肚區長白峨嵋說，大肚快打站今天上午開打湧現人潮，由在地企業尚龍實業提供高爾夫球車接送，獲民眾好評。圖／白峨嵋提供
台中市大肚區長白峨嵋說，大肚快打站今天上午開打湧現人潮，由在地企業尚龍實業提供高爾夫球車接送，獲民眾好評。圖／白峨嵋提供
長者今天到台中南屯區的慈濟台中靜思堂快打站接種莫德納第二劑。記者趙容萱／攝影
長者今天到台中南屯區的慈濟台中靜思堂快打站接種莫德納第二劑。記者趙容萱／攝影
長者今天到台中南屯區的慈濟台中靜思堂快打站接種莫德納第二劑。記者趙容萱／攝影
長者今天到台中南屯區的慈濟台中靜思堂快打站接種莫德納第二劑。記者趙容萱／攝影
台中市大肚區長白峨嵋說，大肚快打站今天上午開打湧現人潮，由在地企業尚龍實業提供高爾夫球車接送，獲民眾好評。圖／白峨嵋提供
台中市大肚區長白峨嵋說，大肚快打站今天上午開打湧現人潮，由在地企業尚龍實業提供高爾夫球車接送，獲民眾好評。圖／白峨嵋提供

衛生局 台中市 莫德納疫苗

延伸閱讀

莫德納第2劑70歲以上造冊免預約 竹縣10月1日開打

研究：建議國中生只打一劑BNT 多國已批准莫德納混BNT

台東縣25日75歲以上長者施打第2劑莫德納

BNT將成混打首選 陳時中：正討論莫德納+BNT混打組合

相關新聞

影／莫德納第2劑來了！台中長者今開打 還有下一波

台中市長者第二劑莫德納今天開打，符合資格的3.5萬名75歲以上長者今明2天造冊在45處快打站接種，長者接種踴躍，大肚區快...

機車未依兩段式左轉 彰近月釀2死

彰化縣近3年每年平均取締約3萬件機慢車未依兩段式左轉案件，但這1個月來，仍發生2件2人未依兩段式左轉的死亡車禍，最近又有...

南投竹山4野溪護岸 遭雨水淘空

南投縣近來時常發生午後強降雨，竹山鎮田子、鯉魚兩里及石頭坑等4處野溪，以及古道排水溝，因護岸基礎破損，導致堤內道路淘空陷...

不搶首日 中彰投國高中生今打BNT

國高中生昨天開始施打BNT疫苗，中彰投三縣市都不搶首日開打。台中今天從10所高中開始施打，預計一周內打完43所高中。南投...

中市府追加預算 藍綠皆有異音

台中購物節市府辦追加3.5億元，60日天天抽現金500萬，要搶五倍券商機。但市議會昨天審查今年度追加減預算，民進黨團議員...

彰化海空步道人潮嚇人 停辦二林文化季避免成防疫破口

中秋連假，彰化縣芳苑鄉新啟用的海空步道湧進數千民眾，嚇到當地居民，不僅帶來亂象，也讓大家耽心有防疫破口；鄰近的二林文化季...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。