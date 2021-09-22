彰化海空步道人潮嚇人 停辦二林文化季避免成防疫破口

中秋連假，彰化縣芳苑鄉新啟用的海空步道湧進數千民眾，嚇到當地居民，不僅帶來亂象，也讓大家耽心有防疫破口；鄰近的二林文化季今天則宣佈今年停辦，二林鎮長蔡詩傑說，中秋過後會不會有防疫破口值得觀察，所以今年文化季活動先取消。

彰化縣芳苑濕地紅樹林海空步道9月7日啟用後造成大轟動，悶壞的民眾在中秋連假時湧進海空步道，滿滿人潮，當地居民說，從沒看過這樣四、五千人湧進海岸邊，而縣府原定10月2日將在普天宮舉辦「國際海牛文化節」、10月9日至10月11日國慶連假在王功福海宮舉辦「媽祖祈福文化節」，但也讓當地居民心裡有隱憂。

洪姓居民說，中秋連假時，滿滿遊客湧進海空步道，人潮與車潮與當地鐵牛車搶道，遊客還亂丟垃圾，亂停車問題也浮現，人潮會不會帶來防疫破口也讓大家怕怕的，縣府等相關單位應考量在國慶連假時有總量管制等更好的規劃。

疫情的變數讓各單位辦活動充滿不確定性，二林文化季今天宣佈今年10月將停辦，蔡詩傑說，由二林鎮公所、二林鎮農會主辦與二林社區大學、台灣二林蔗農事件文化協會參與的文化季活動今年已邁入第15年，但在幾經考量下仍決定暫停辦理。

蔡詩傑說，海空步道開放後湧進這麼多人潮，且中秋節期間民眾跨縣市趴趴走，實在讓人擔心會有隱性防疫破口應再觀察一下，尤其文化季活動會結合如產業成果展，以往都會有試吃等活動，在疫情期間實在不宜眾人脫下口罩一起飲食，所以決定今年停辦，不過各單位如有小型活動可避免大型群聚風險者則回歸由各單位自行辦理。