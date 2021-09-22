天龍國超羨慕 彰化重陽禮金即日起發放

彰化縣今年重陽敬老禮金，自即日起到10月14日重陽節前夕發放，預計發放人數約22萬2063人。為減少群聚風險及配合相關防疫措施，多數公所採雙軌制發放，即是匯款及現金發放並行，預估今年採匯款長輩人數將達6成。

彰化縣政府表示，去年彰化縣百歲人瑞有209名，今年已增至有237名，其中今年度滿百歲人瑞共102人、逾百歲人瑞135人，最高齡為戶籍在秀水鄉的梁李險阿嬤，已高齡112歲，彰化縣除致贈百歲長者禮金1萬元及養生禮品1份外，並發放衛生福利部金鎖片，祝福長輩們吉祥長壽。