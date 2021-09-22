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天龍國超羨慕 彰化重陽禮金即日起發放

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣今年重陽敬老禮金，自即日起到10月14日重陽節前夕發放，預計發放人數約22萬2063人。圖／彰化縣政府提供
彰化縣今年重陽敬老禮金，自即日起到10月14日重陽節前夕發放，預計發放人數約22萬2063人。圖／彰化縣政府提供

彰化縣今年重陽敬老禮金，自即日起到10月14日重陽節前夕發放，預計發放人數約22萬2063人。為減少群聚風險及配合相關防疫措施，多數公所採雙軌制發放，即是匯款及現金發放並行，預估今年採匯款長輩人數將達6成。

彰化縣政府表示，去年彰化縣百歲人瑞有209名，今年已增至有237名，其中今年度滿百歲人瑞共102人、逾百歲人瑞135人，最高齡為戶籍在秀水鄉的梁李險阿嬤，已高齡112歲，彰化縣除致贈百歲長者禮金1萬元及養生禮品1份外，並發放衛生福利部金鎖片，祝福長輩們吉祥長壽。

此外，彰化縣今年度結婚滿70週年白金婚夫妻計152對，結婚滿60週年鑽石婚夫妻計1049對，共計1201對，縣府致贈每對夫妻禮金3000元及紀念相框禮品1份。

彰化縣今年重陽敬老禮金，自即日起到10月14日重陽節前夕發放，預計發放人數約22萬2063人，百歲長者則可以獲贈禮金1萬元及養生禮品1份，並發給衛生福利部金鎖片。圖／彰化縣政府提供
彰化縣今年重陽敬老禮金，自即日起到10月14日重陽節前夕發放，預計發放人數約22萬2063人，百歲長者則可以獲贈禮金1萬元及養生禮品1份，並發給衛生福利部金鎖片。圖／彰化縣政府提供

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