沙鹿網紅景點被批標示牌雜亂 中市府將改善
台中沙鹿休閒景觀步道位於國道三號高架橋下，是網紅打卡景點，被稱為台版迷你萬里長城，有民眾認為部份新、舊指示牌重複，杆柱缺乏整合，東一支西一支雜亂無章，和優美景觀不搭；台中市觀旅局表示，這條橋下步道系統是由沙鹿區公所在台中縣市合併前建置，不同時期陸續設置的指標牌確有新舊未整合情形，觀旅局近年已訂定登山步道指標牌相關設計準則，將儘速邀集沙鹿區公所會勘研議整合指標系統，並納入111年度經費辦理改善。
沙鹿區台灣大道六段旁國道三號下方，景觀步道長約二公里，坡度平緩且有高架橋、石柱可摭陽還能避雨，常有人到此散步或健行，一旁有自行車道，是近來沙鹿的網路打卡很紅景點。
附近居民林姓男子說，台中市區進入沙鹿的門戶和地標，三年前曾有人建議把那支綜合地標柱納入鄰近台中都會公園、寺廟、工藝坊，當時觀旅局曾派員會勘表示「他們不可能一有人建議就去做」；現在沙鹿休閒景觀步道因為網美發現號稱海線萬里長城景點而爆紅，成為打卡祕境，才趕緊補強指標，結果也因缺乏規劃佈局，東立西立，反破壞景觀。
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