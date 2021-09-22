為櫻花鉤吻鮭闢片綠地 1萬3千棵樹明年底完成

為櫻花鉤吻鮭棲息地植樹造林，林務局東勢林管處今與財團法人慈心有機農業發展基金會、和泰汽車合作「一車一樹棲地復育」植樹活動，由林務局提供3千多株樹種，並預計於明年底完成1萬3千棵植樹目標，為國寶魚棲息地範圍植樹復育。

林務局東勢林區管理處今天提供原生樹種：台灣紅榨槭、青楓、尖葉槭、台灣蘋果、楓香、青剛櫟、森氏櫟、台灣杉、山桐子共3230株，作為櫻花鉤吻鮭棲地範圍植樹復育工作，由武陵農場提供廢耕地11.2公頃，和泰汽車贊助植樹經費，預計111年底完成1萬3千棵樹的植樹目標。

東勢處表示，民國91年起，依據陡坡農用地及廢耕拆除處理計畫，持續收回梨山地區濫墾及占用土地，迄今總計收回393筆國有林地，面積426.28公頃；針對已收回土地，同時盤點孔隙及劣化地，以國土保安為目標，持續加強復育造林，共計造林面積481.25公頃。

同時在櫻花鉤吻鮭復育棲地七家灣溪、羅葉尾溪及有勝溪沿線，於民國82年起，執行「七家灣溪保護帶造林計畫」，有勝溪沿線收回濫墾地持續規劃造林，種植紅檜、楊梅、青剛櫟及紅榨槭等樹種，棲地復育面積共61.01公頃。