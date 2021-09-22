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碾製稻穀粉塵亂飛惹惱住戶 農會爭取設備補助改善
台中市大雅區農會自動化礱穀機械設備老舊，啟動加工過程粗糠、粉塵飛揚，引起附近住戶抗議，立委楊瓊瓔召集相關單位今會勘，爭取農糧署、農業局615萬元、大雅區農會自籌款175萬元補助，汰換老舊設施，讓產線更加衛生、提高效率。
大雅區農會倉儲、加工產線設備已超過30年，大雅區農會總幹事林國勇指出，礱(音同，龍)穀舊型機械設備加工時，粗糠與粉塵飛揚，常引起鄰近住戶抗議，並多次向環保單位舉發，農會希望農糧署及農業局補助設備與搗碎機，提昇服務農民的作業效率。
立法委員楊瓊瓔今召集農糧署、農業局等相關單位進行會勘，農糧署署長胡忠一建議，大雅區農會現在就可以辦理招標作業，只要農會籌措配合款無虞，可向農糧署中區分署提出申請，農糧署優先納入明年度預算補助，未來新的礱穀設備及搗碎機，能減少粉塵飛揚，讓白米品質符合中華民國國家標準（ CNS ）。
楊瓊瓔表示，稻穀碾製過程所產生的粉塵、穀殼為環境污染源之一，她感謝農糧署及農業局共同補助大雅農會615萬元，大雅農會自籌175萬元，辦理自動化礱穀機械更新改善工程，解決礱穀舊型機械設備加工時粗糠與粉塵飛揚問題，並減少外聘人力費用支出。
農糧署指出，礱穀設備包含：礱穀機、糙米選別機、粗選機、計量器、集塵機等六大部分，每組補助上限220萬元，也可局部更新；另，堆高機每台補助上限為35萬元、地磅每台補助金額上限30萬元、糙米搗碎機每組補助上限18萬元、輸送機每台補助上限5萬元、小型電子磅秤每台補助上限4萬元、棧板每塊定額補助600元、進口米用棧板每塊定額補助500元、冷藏平倉每坪補助上限為9000元。
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