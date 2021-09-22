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PULI變POOLI鄉親不買單 埔里酒廠新地標將重做

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
南投埔里酒廠設置全新裝置藝術地標，但「POOLI」與常見英文地名「PULI」不同，鄉親不太買單。圖／陳姓讀者提供
南投埔里酒廠設置全新裝置藝術地標，但「POOLI」與常見英文地名「PULI」不同，鄉親不太買單。圖／陳姓讀者提供

南投縣埔里酒廠近期完成改善展售中心及酒文物館空間，並以埔里台語發音創意設置「POOLI」裝置藝術地標，但因「POOLI」與多數人熟知的英文地名「PULI」不同，且恐混淆外國遊客認知，鄉親不買單，在總公司建議下，將改回英文原名。

埔里酒廠於1917年成立，建廠至今104年，以「紹興酒」尤為知名，並在1995年轉型觀光酒廠，1997年打造全國第一座「酒文物館」，成為國內外知名景點；只是30多年下來，酒文物館、展售中心等場域設施陳舊，因此著手規畫改善。

廠方表示，去年起執行「風華再造」計畫，投入上億元經費改造展售中心、酒文物館等場域及軟硬體設備，並在展售中心外、酒文化館前的綠地創新打造入口意象，相關工程日前完工並開放，以精美旗艦館型態服務遊客及在地鄉親。

只不過，有民眾發現新設置的中、英文大型看板及裝置藝術地標，中文都是寫著「埔里酒廠」4個字，看板上英文是常見的英文地名「PULI」，但地標上的英文卻是「POOLI」，讓人看了一頭霧水，一度以為是不是拼錯字，或是還有其他含義。

埔里酒廠解釋，「POOLI」其實是以埔里的台語發音為創意發想設計，用親切口語的台語發音，盼給民眾耳目一新的感受；未料，鄉親卻不太買單，覺得原本的英文「PULI」比較習慣，外國遊客也才看得懂，建議以正常英文地名標示為宜。

廠方表示，經地方反映，並考量外籍遊客的識別需求，總公司建議恢復原有名稱，因此已先行修正展售中心的上方大型看板的英文字樣；入口意象的部分，因為是金屬材質必須重新鑄模製作，目前也已發包將進行改善。

埔里 文物 台語

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