竹山4野溪護岸淘空危及道路民宅 縣長要求盡快搶修減災

面對南投縣近來時常發生午後強降雨，竹山鎮田子、鯉魚兩里及石頭坑等4處野溪，以及古道排水溝，因護岸基礎破損，導致堤內道路淘空陷落形成大坑洞，或因砌石駁坎難擋溪洪沖刷危及民宅，縣長林明溱上午逐一實地會勘後，要求農業處優先搶修補強、更新，避免擴大成災釀成更大損失。

林明溱一早先到田子里仁海橋上游護岸基礎破損，導致臨溪道路淘空陷落出現大坑洞的現場，表示若不是地方民代積極反映，縣府才能在護岸出現災情前及時搶修，初估將這處護岸破損，再回填修復遭淘空陷落臨溪道路，大約花費40萬元可以徹底搶修完成，縣府農業處水保科會優先測設發包動工，努力短期內就能獲得改善。

竹山鎮田子里野溪包括古道排水溝年久失修，現有的砌石駁坎年久失修，不堪溪洪沖刷砌石持續崩落已經危及民宅，居民說，「每逢大雨聽到轟隆洪水聲，都擔心的整夜睡不著覺」，工程單位評估後，認為每遇大雨山洪溢流，都會危及到下方10餘戶人家的生命財產安全，計畫更新為高1公尺寬半公尺的排水溝，並增設鍍鋅格柵板，完成後就能徹底恢復這條古道排水溝的功能。