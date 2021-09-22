潭子國民暨兒童運動中心 營運團隊進駐拚年底啟用

台中市潭子國民暨兒童運動中心本月辦理全運轉測試，後續由運動局接續籌備營運事宜，目前營運團隊已進駐進行室內裝修以及設備器材安置，最快預計年底啟用，將是台中市第6座運動中心，提供民眾優質運動環境，打造「酷運動、酷城市」。

潭子運動公園設立至今已逾20多年，運動局長李昱叡表示，市長盧秀燕上任後，特別責成運動局加速台中各國民暨兒童運動中心建設工程進度，積極營造優質運動環境，促進市民運動。

其中，潭子國民暨兒童運動中心整體興建經費規模4億9526萬元，規劃地下2層、地上5層建築，包含：室內溫水游泳池、體適能中心、綜合性多功能球場、羽球場、桌球場、韻律瑜珈舞蹈教室等六大核心設施。

另設有兒童閱覽室、兒童游泳池、多功能教室，未來將規劃多元運動課程提供市民使用。

運動局指出，潭子國民暨兒童運動中心未來將結合戶外潭子運動公園籃球場、網球場、步道、槌球場及共融式遊具等，成為室內戶外兼具的多功能運動場域，特別是融合西北側豐富綠蔭及綠林生態環境，使得運動中心綠意盎然。