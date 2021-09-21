蜜源、食草都入菜 南投埔里推「與蝶共餐」料理

南投縣埔里鎮為找回「蝶鎮」美譽，近年廣植蜜源及食草植物，持續推動蝴蝶復育蝶種，更開辦「與蝶共餐」創意料理課程，指導在地餐飲及旅宿業者使用人、蝶可共享的食材研發餐點，友善環境也讓「蝴蝶餐」成埔里代表性的特色料理。

埔里鎮公所指出，台灣蝴蝶達418種，而有「蝴蝶王國」之稱，埔里鎮內過去就擁約250種，享「蝶鎮」美譽，後因農耕、濫墾等致棲地受損，蝶況不復以往，而為找回蝴蝶，地方各界積極串連復育，同時廣植蜜源及食草植物，供蝴蝶食用。

當地新故鄉文教基金會也致力推動「再現埔里蝴蝶王國」計畫，今年更以「與蝴蝶共食」為概念，向水保局南投分局爭取開辦「與蝶共餐，幸福好滋味」蝴蝶餐創意料理課程，指導在地餐飲及旅宿業者將食草、蜜源植物入菜研發創新料理。

「蝶吃的，人也可以吃。」新故鄉文教基金會表示，像深具埔里特色的刺蔥，是台灣烏鴉鳳蝶、台灣白紋鳳蝶等10多種蝴蝶幼蟲的食物，茭白筍葉則是台灣單帶弄蝶、台灣大褐弄蝶的食草，香料植物馬告（山胡椒）則是大黑星弄蝶的最愛。

而在地餐飲及旅宿業者在廚藝老師指導下，了解各蜜源、食草植物特性，再結合大埔里當地、當季的食材，研發刺蔥猴頭菇、馬告松阪豬、花椰菜聖誕樹、刺蔥煎餅、番茄時蔬茭白筍麵、小米愛香蕉等16道蝴蝶餐特色料理。