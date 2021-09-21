彰化芳苑紅樹林海空步道遊客暴量 地方憂喜參半

今天是中秋連假收假日，不少民眾就近旅遊沒跑遠，本月（7）月啟用的彰化縣芳苑濕地紅樹林海空步道，周邊停車場爆滿，當地民眾估計遊客人數至少是台中高美濕地的七成，縣政府估計最高容留人數為2000人，但粗估遊客來了一倍以上，地方既高興帶來商機，又憂心成防疫破口，心情複雜。

芳苑濕地紅林樹林海空步道區分為兩個旅遊點，一是全新啟用，海空步道，穿越紅樹林，高於高潮線1.8至兩公尺的高度，全長約1公里，盡頭是兩層樓高的賞鳥（觀測）台，可以看到無敵海景，另一處為漁民出海路，連接潮間帶，漲潮就要趕快走回陸地。先前假日漁民出海路並未湧入人潮，今年中秋連假因海空步道產生月暈效應，漁民出海路也遊客相當多。

芳苑鄉「海牛學校」負責人魏清水說，這4天遊客按照漲退潮時間到來，大致分為上午場、下午場，每場都有4千至5千人，海空步道天天「客滿」，遠看步道上的遊客像人龍一個緊接一個，十分熱鬧，許多遊客就近走到漁民出海路，讓出海路也是熱鬧非凡。

前往遊玩的員林市劉姓遊客表示，看相關新聞報導和網美訊息，把芳苑濕地紅樹林海空步道形容得景色絕美，自然生態豐富，她和家人利用秋節連假到此一遊，海空步道是開放空間，秋風徐徐，她認為大家都戴口罩，沒人飲食，即使人多，但通風良好，應該沒有防疫方面的疑慮。

洪姓鄉民指出，除了一年一度的媽祖文化祈福活動、王功漁火節，已經好久沒看到那麼多遊客在官方活動以外的時間來芳苑玩，遊客搭牛車到潮間帶，到附近餐館吃海產，傍晚到王功燈塔欣賞夕陽，確實帶進商機，可是遊客在固定景點大量群聚，令人擔心形成疫情破口。