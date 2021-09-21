疫情不穩定 彰縣多鄉鎮路燈認養績效說抱歉

新冠肺炎疫情衝擊景氣，民間社福機構募款不易，政府更困難，認養路燈普遍不理想，平均認養率達不到五成，二林鎮公所最積極，已經接近七成四，北斗鎮不到50盞；鄉鎮市公所表示，疫情期間減少活動，影響路燈認養效率，會在今年最後一季努力。

二林鎮行政轄區遼闊，聚落分散，人車稀少處很需要路燈照亮，鎮公所積極遊說公益社團和地方善心人士認養路燈，經過熱心鎮民、傑林獅子會、二林扶輪社、國際獅子會300-C3區2020～2021第二屆會長聯誼會響應認養，使得二林鎮被認養的路燈從去年1275盞，成長到今年1723盞。

二林鎮公所指出，偏鄉財政較艱難，鎮公所鼓勵認養路燈，可把省下的路燈電費轉作淘汰老舊路燈等地方建設，目前鎮公所預計今年底汰換成1500盞LED路燈，亮度夠又省電費。

溪湖鎮公所去年認養路燈671盞，今年截至9月213盞；鎮公所表示，受到疫苗影響，鎮公所無法到處拜訪，認養績效遠不如往年，等疫情趨緩，鎮公所將加把勁遊說熱心公益的公司企業和個人認養路燈。

員林市路燈去年被認養1094盞，今年截至8月底621盞，市公所認為往年可以拜訪公益社團，透過熱絡互動來遊說認養路燈，今年疫情升溫，盡量減少舉辦活動避免群聚，導致今年認養績效較不理想，市公所會在今年最後一季力拚。

北斗鎮認養路燈的成績平平，今年僅43盞，因其它鄉鎮市公所認養路燈一年600元，北斗鎮1000元，有民眾研判路燈認養費較貴，可能造成認養意願不高；鎮公所指出，應該跟認養費沒關，今年本土疫情真的比較嚴重，募款不易，鎮公所會加緊努力。