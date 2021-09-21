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台中烏日九德區段徵收9/23起協議價購共開16場

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
台中市地政局公布，烏日九德區段徵收9月23日至28日將舉辦第一次協議價購作業。圖／台中市地政局提供
台中市地政局公布，烏日九德區段徵收9月23日至28日將舉辦第一次協議價購作業。圖／台中市地政局提供

台中市地政局今天公布，烏日九德區段徵收第一次協議價購作業9月23日至28日平日將在烏日區仁德社區活動中心舉辦，每天召開上、下午各2場次，共計16場次，邀請區內土地所有權人、土地改良物所有權人或使用人踴躍參與。另為方便平日需上班市民需求，9月25日再加開全日收件及諮詢說明服務。

地政局長吳存金說，烏日九德區段徵收面積約29.87公頃，其中私有土地面積為25.51公頃，私有土地地主共425人，配合二級警戒防疫規定，此次協議價購作業每場次僅規劃服務約30名民眾，並每名地主僅開放1名親友陪同，室內集會限80人以下，現場報到除實名制外，需配合全程佩戴口罩、量測體溫及手部消毒，才能進入會場。

吳存金說明，為使全區所有權人(暨使用人)能更深入了解該案辦理目的、程序及價格，並充分落實土地徵收條例第11條所規定協議價購精神，這次的協議價購作業採「個別談、多場次、人流分散」方式辦理，先針對協議價購流程及方式提供一對一說明，再確認所有權人參與協議價購意願並聽取意見。相關權益歡迎上台中市烏日九德區段徵收開發案網頁服務平台( https://reurl.cc/2ogYqa )查詢。

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