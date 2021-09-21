搶在振興券之前 彰化推出海風振興購物節

新冠肺炎疫情嚴重衝擊各行各業，彰化縣政府為振興濱海產業，搶先在行政院發放振興券前夕，整合沿海六鄉鎮業者，推出「彰化海風振興購物節」消費優惠大放送活動，到合作店家消費，有機會獲得Gogoro電動機車等多項好禮。

彰化縣政府表示，「彰化海風振興購物節」活動，共召募彰化縣伸港鄉、線西鄉、鹿港鎮、福興鄉、芳苑鄉、大城鄉六鄉鎮的上百家觀光、商圈、農特產品、伴手禮、餐廳、小吃業者及縣內優質店家共同響應，指定店家也提出多項優惠好康方案，從10月24日前只要在指定店家消費單筆滿200元，可向店家索取「彰化好禮摸彩券」一張（單筆消費上限5張）。

縣府指出，若使用行政院發放的振興券消費，還可額外加贈一張，摸彩獎項包括「Gogoro電動機車」、「iPhone手機」、「Nintendo Switch」、「Apple watch」、「Apple iPad」、「AirPods」、「HomePod mini」以及「濱海優質伴手禮」多項好禮。