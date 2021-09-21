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搶在振興券之前 彰化推出海風振興購物節

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
自從台61線西濱快速道路彰化縣全線開通後，彰化濱海地區旅遊更加方便，彰化縣政府因應疫情配合推出「彰化海風振興購物節」消費優惠大放送活動，振興當地產業。圖／彰化縣政府提供
自從台61線西濱快速道路彰化縣全線開通後，彰化濱海地區旅遊更加方便，彰化縣政府因應疫情配合推出「彰化海風振興購物節」消費優惠大放送活動，振興當地產業。圖／彰化縣政府提供

新冠肺炎疫情嚴重衝擊各行各業，彰化縣政府為振興濱海產業，搶先在行政院發放振興券前夕，整合沿海六鄉鎮業者，推出「彰化海風振興購物節」消費優惠大放送活動，到合作店家消費，有機會獲得Gogoro電動機車等多項好禮。

彰化縣政府表示，「彰化海風振興購物節」活動，共召募彰化縣伸港鄉、線西鄉、鹿港鎮、福興鄉、芳苑鄉、大城鄉六鄉鎮的上百家觀光、商圈、農特產品、伴手禮、餐廳、小吃業者及縣內優質店家共同響應，指定店家也提出多項優惠好康方案，從10月24日前只要在指定店家消費單筆滿200元，可向店家索取「彰化好禮摸彩券」一張（單筆消費上限5張）。

縣府指出，若使用行政院發放的振興券消費，還可額外加贈一張，摸彩獎項包括「Gogoro電動機車」、「iPhone手機」、「Nintendo Switch」、「Apple watch」、「Apple iPad」、「AirPods」、「HomePod mini」以及「濱海優質伴手禮」多項好禮。

彰化縣政府指出，透過「彰化海風振興購物節」消費優惠大放送行銷活動，展現彰化濱海六鄉鎮的濱海魅力，藉由此一活動的行銷推廣，為彰化濱海地區帶來旅遊人潮，帶動地方產業復甦，活絡沿海經濟景氣。活動詳情可上彰化好過日FB粉絲專頁及彰化縣政府網站查詢。

彰化鹿港天后宮假日吸引眾多香客前往拜拜。本報資料照片
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到彰化縣芳苑鄉坐海牛車採蚵，是全台獨一無二的旅遊體驗。圖／彰化縣政府提供
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位在彰化縣伸港鄉的彰化縣自然生態教育中心被形容為「白色海豚屋」，成為極富浪漫氣息的打卡熱門景點。圖／彰化縣政府提供
位在彰化縣伸港鄉的彰化縣自然生態教育中心被形容為「白色海豚屋」，成為極富浪漫氣息的打卡熱門景點。圖／彰化縣政府提供
彰化縣芳苑鄉海空步道在中秋節連假期間，吸引許多遊客造訪。圖／彰化縣政府提供
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