影／中秋搶攻中台灣 柯文哲訪南投中寮與婆媽熱舞

台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲昨到台中，今天中秋節則到南投縣，首站中寮鄉龍眼林福利協會了解地方社福運作，大讚「龍眼林」自震後營運21年，是社區自助自救的很好典範；而柯現身中寮，受到地方婆媽熱烈歡迎，還與她們跳舞做操，畫面逗趣。

台灣民眾黨南投縣黨部今天成立，柯文哲與秘書長謝立功、台北市副市長蔡炳坤等人趕在活動前，由縣黨部主委簡千翔陪同一早先至中寮鄉龍眼林福利協會，進行921大地震22周年關懷巡禮，聽取該協會簡報，了解地方社區長照、老人送餐等社福運作。

蔡炳坤指出，921地震後，中寮鄉受災嚴重，全倒、半倒的房屋達8成以上，台北市當時協助關懷中寮鄉救災，因此與中寮有了連結，去年其實就規畫要到龍眼林參訪，但因為疫情暫緩直至今年，並選在是中秋節，也是921地震22周年的今天特別前來關懷了解，也與地方鄉親互動。

柯文哲則說，921地震當時各界物資湧進災區，中寮有「龍眼林」幫忙處理，只是愛心捐助一陣子就沒了，可他們自立自強販售農特產品支撐協會營運了21年，讓人看見偏鄉同樣能以企業模式、現代化管理將社福做得很好，照顧地方長輩，是社區自助自救的很好典範，也給他對偏鄉地區社福推動很大啟發。