讓送行最後一里路能圓滿 大甲殯儀館聯外路拓寬通車

台中市大甲區開元路英才巷是大甲殯儀館主要聯外道路之一，原本道路狹窄難會車，常有送葬車隊卡在巷口，也曾有車輛和人員不慎跌落一旁農田，地方爭取10多年，台中市府編預算徵地，將原本3.8公尺到4公尺的道路，拓寬為8公尺，今天舉行通車典禮，台中市長盧秀燕說，拓寬的路是功德路，讓亡者和送行人員圓滿走完最後一里路。

台中市大甲殯儀館東側聯外道路，大甲區公所將原本道路只有3.8至4.2公尺道路拓寬為8公尺，同時將開元路英才巷原入口處瓶頸鐵皮建物、雜草樹木、電桿打通，通車後送葬車輛進出更順暢，今天舉行「大甲殯儀館聯外道路拓寬工程謝土暨通車典禮」，市長盧秀燕和台中市議員吳敏濟、李榮鴻與地方人士到場參加。

盧秀燕表示，大甲殯儀館聯外道路，過去道路狹窄，每逢吉日殯葬隊伍多，常導致交通堵塞、會車困難，甚至曾有車輛因會車跌落田間，10多年來地方期盼道路拓寬，市府決定要完成，治喪最後一里路讓送亡者和送行者一路好走，她說這條路是很多人成就，因此她稱為功德路；市議員吳敏濟表示，此路拓寬經3任台中市長，他在議會二次提案，經10多年爭取終於完工。

台中市民政局長吳世瑋表示，大甲館是海線主要的殯儀館，服務範圍從北邊的苑裡到南邊的彰化，往來殯葬隊伍非常多，此次拓寬工程總經費3573萬6859元，由市府建設局挹注，包含工程經費1716萬8859元及用地費1856萬8000元，拓寬道路總長577公尺，通車後將有效縮短喪葬隊伍通行時間，保障行車安全，提供甲安埔地區更便捷的交通。