彰化不二坊蛋黃酥中秋反而好買 少了代購業者多了散客

今天是中秋節，彰化排隊名店不二坊蛋黃酥上午依然排了約50公尺隊伍，相對於往年動輒一、兩百公尺，顯然紓解許多，警方人員指出，主要是不二坊今年採電話預約，昨天才開放現場購買，而今天又是節前最後一天，送禮已經少了，代購業者也擔心有囤貨壓力，因此排隊人潮不如以往。

不二坊蛋黃酥排隊之亂，過去從中元節起，就陸續有民眾排隊，假日也是人潮不斷，由於造成附近交通混亂外，今年又因疫情期間恐有傳播疫情疑慮，惹毛了市長林世賢，會同警方上門要求提出改善。不二坊從今年8月8日起，除公告一顆蛋黃酥從40元漲到45元外，到9月21日中秋節採電話預約制，只開放昨天及今天開放現場排隊購買。

不過，昨天首日開放，市長林世賢又大批「痛心疾首」、「浪費警力」，警方也確實加派警力維護周邊交通秩序，甚至動用拖吊車伺候。但警方人員指出，其實這兩天警方都只開勸導單，排隊民眾也維持社交距離，交通秩序已經比往年改善許多，尤其過去警方派駐要長達一個半月，今年只有兩天，店家的改善措施已經奏效。

記者實地觀察，往年不二坊在中秋節前一周，每天凌晨就有人開始排隊，尤其是代購業者最多，一大早就有排了上百公尺，但今天是中秋節，記者今天清晨4時前往察看，現場只有3名年輕人排隊，研判是散客，不是代購業者。

一名警方人員指出，一般民眾多會在中秋前數日就開始送禮，中秋當天送禮會少很多，因此，不二坊排隊民眾當然會變少，加上過去至少有7成是代購業者，業者擔心囤積造成損失，不二坊的排隊民眾當然會減少。

此外，不二坊過去排隊之亂在於接受現場排隊，有力人士比較不容易介入，今年採電話預約後，反而讓有力人士有操作空間，容易買得到，而一般民眾只能抱怨預約客話打不進去。

另外還有一個重要原因，雖然不二坊自稱「僅此一家，另無分店」，卻有一些糕餅店打出自不二坊師傅出來開店，像據稱與不二坊經營親戚在台中也開了一家不二坊，而與不二坊不遠處還有一家「紀家蛋黃酥」，鹿港頂番婆「新口味」，都生意興隆，彰化市大埔路黃昏市場「林記蛋黃酥」，也十分叫座，價位在35元到40元之間，比不二坊便宜，多少侵蝕不二坊的市場。