管控重金屬廢水、減少畜牧廢水汙染 彰縣獲肯定

彰化縣政府管控北彰化重金屬廢水，維護農灌用水，東西二、三圳灌溉渠道水質重金屬濃度已全數符合灌溉用水水質標準，轄內經行政院農委會列管的高重金屬汙染潛勢圳路也全數解列，榮獲環保署「109年度水汙染防治評核計畫」第二組優等。

彰化縣長王惠美肯定縣府同仁的努力，也期勉「再接再厲，好還要更好」。彰化縣政府推動東西二圳事業放流水加嚴重金屬排放標準、公告彰化縣全轄區為水汙染管制區、修正公告廢水排放總量管制方式、建置13座全自動水質監測站、使用縮時樹脂膠囊重金屬捕集包等，總體成果反映在水質監測數據上，東西二、三圳灌溉渠道水質重金屬檢測已連續3年全數符合灌溉用水水質標準，轄內15條經行政院農委會列管的高重金屬污染潛勢圳路也全數解列，擺脫彰化縣重金屬廢水汙染污名。

彰化縣環保局表示，為強化事業廢水集中管理，縣府也協調各單位合作並輔導重金屬廢水高汙染產業遷入彰濱電鍍專區，更藉檢警環調聯合查緝環保犯罪平台，對不肖違法事業進行稽查取締，另結合民間力量組織水環境巡守隊，認養縣內各大水體流域，協助巡守各河段汙染現況，投入推動水環境教育工作，目前已有32隊共1287名隊員。

彰化縣近76萬頭豬、3萬頭牛每天產生將近1萬5000公噸廢水，面對沉重水環境負荷，除加強稽查管制外，彰化縣持續推動循環經濟再利用，將畜牧糞尿資源化為田間肥分，累計至去年底，全縣已有188家畜牧業加入畜牧糞尿資源化的行列，資源化核准澆灌量達每年48萬噸，更爭取施灌車輛購置及建立集中處理場等經費，持續削減畜牧廢水汙染。