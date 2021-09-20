彰化埔心360年茄苳公染梢枯病 縣府找專家醫治

中央社 / 彰化20日電

彰化埔心鄉一棵被當地居民稱為「茄苳公」的茄苳老樹，因染上梢枯病樹葉大量掉落，當地居民嘗試自行灌藥或引水治療，縣府也找來專家醫治，希望拯救這棵360多年歷史的老樹。

被稱為「茄苳公」的茄苳老樹位在彰化縣員林市、埔心鄉及永靖鄉的交界，當地居民只要家中生小孩，都會帶著小朋友到茄苳公前認契子、契孫，拿茄苳樹樹葉作平安符，每年到了中秋節，茄苳公的契子孫還會回來還願及祝壽。

當地民眾去年發現，茄苳樹樹皮有異常脫落的情形，彰化埔心鄉公所通報縣政府，縣府請來農委會林業試驗所人員進行診治，發現茄苳公得了梢枯病，於是幫樹身清創以及塗藥劑保護。

不過當地民眾對於如何治療茄苳公有不同意見，自己灌藥或是引水到根部，茄苳公到了今年6月，出現大量樹葉掉落以及樹皮龜裂等問題，讓當地民眾更加擔心。

埔心鄉長張乘瑜指出，當地民眾對於要如何治療茄苳公有不同看法，茄苳公的健康狀況也每況愈下，他希望大家的意見能統合，一起把茄苳公的病治好，讓茄苳公能繼續守護大家。

彰縣府農業處則說，茄苳公經診治確認感染梢枯病，不過要清除樹身的真菌，需花一些時間，最近真菌又有蔓延現象，經討論縣府將改換新藥劑治療，全力守護老樹。

中秋節 農委會

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